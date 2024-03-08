Hulkenberg: "Suudi Arabistan, Bahreyn'e kıyasla daha zor geçecek"

Haas, Bahreyn'de nispeten iyi performans göstererek pek çok kişiyi şaşırtmıştı çünkü sezon başında en yavaş takım olmaları bekleniyordu.

Suudi Arabistan'da ise Amerikalı ekibin en geride olduğu görüldü.

Günün ardından konuşan Hulkenberg şöyle dedi: "Bu hafta sonu Bahreyn'de gördüğümüzden farklı bir pistteyiz. Gün iyi geçti - herhangi bir sorun yaşamadık ama aracın harika olduğunu söyleyemem."

"Özellikle sıralama temposunda daha fazlasını yapma fırsatımız var. O zaman orta gruba yaklaşacağız ama her şey detaylara dikkat etmeye bağlı."



"Umarım yarın tüm parçaları bir araya getirebiliriz. Bir hafta öncesine göre durum daha zor ancak farklar minimum düzeyde olduğu için neler olacağını asla bilemezsiniz."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Takımı, mühendisleriyle birlikte Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hızın Bahreyn'deki kadar iyi görünmediğinin söylenmesi üzerine Hulkenberg, "Evet fakat yumuşak hamurda çok temiz bir tur atamadım, sadece bir tur attım."

"Ayrıca pist üstü pozisyonum da gerçekten kötüydü. Sonrasında zaten ikinci turu atamadık."

"Yani en temiz turları atamadık; bence daha fazlası mümkündü. Belki de herkes böyle düşünüyordur, bilmiyorum. Fakat mücadele çok yakın. 0.1 saniye bile birkaç pozisyon kazandırabiliyor."

"Ayrıca burada Bahreyn'den çok farklı bir pistteyiz. Bahreyn'de hep orta hızlı virajlar vardı; bugün yüksek hızda ilk gerçek testimizi yaptık. Muhtemelen yapılacak bazı işler var ama umarım bu gece bazı ayar çözümleri bulabiliriz."

"Şu anda bulunduğumuz yerden memnun değiliz." cevabını verdi.

Yarış temposunun daha mı iyi olduğu sorusuna Hulkenberg, "Pek de değil."

"Yine yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat bence yapılacak daha çok iş var ve hâlâ gelişime açık olduğumuzu düşünüyorum."

"Birkaç şeyi düzeltmemiz gerekiyor ve ardından iyi durumda olacağız. Yine de hep dediğim gibi herkes çok yakın." cevabını verdi.