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Hulkenberg: "Şu anda seçeneklerimiz sınırlı"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, araçta yapılması gereken çok şey olsa da takımın seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
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Hulkenberg: "Şu anda seçeneklerimiz sınırlı"

Sprint'e on ikinci sıradan başlayan Hulkenberg, üç sıra kaybederek seansı on beşinci sırada tamamladı.

Hulkenberg, Sprint'in ardından araçla ilgili çok fazla sorun yaşadığını ve bunların incelenmesi gerektiğini söyledi.

Alman pilot, "Güvenlik aracından 3-4 tur sonra lastiklerim neredeyse tamamen bitmişti."

"Bu durumu analiz etmemiz gerekiyor, şu anda bu konuyla ilgili büyük bir soru işareti var."

"Hiç yol tutuşu yokmuş gibi hissettim. Özellikle burası gibi bir pistte bu beni oldukça zorladı."

"Yani evet, yapılması gereken bazı ev ödevleri var. Açıkçası şu anda seçeneklerimiz sınırlı, yarına bakıyoruz ama tam olarak ne yapmak istediğimize karar vermemiz gerekiyor." dedi.

Yeni Sprint formatı hakkındaki düşünceleri sorulduğunda ise Hulkenberg, şunları söyledi: "Açıkçası benim için büyük bir fark yaratmadı, elimdeki lastiklerle zaten yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Ama her neyse, bence iki sıralama olması iyi bir şey. Böyle bir yere geldiğinizde sadece bir saatlik antrenmanla her şey yeterince zor oluyor. Bence bu formatın faydaları var."

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