Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"
Nico Hulkenberg, Avustralya Grand Prix'si cuma gününe kıyasla cumartesi günü daha 'mutlu' olduklarını söylese de, aracın genel olarak iyi hissettirmediğini açıkladı.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Mark Sutton / Motorsport Images
Hulkenberg, cuma günü antrenmanlarının ardından Haas aracından memnun olmadıklarını ve aracın yeterince hızlı olmadığını dile getirmişti.
Cumartesi gününün ardından Haas pilotu, cuma günkü kadar kötü olmasa da sıralama turlarında yine bazı problemlerin var olduğunu söyledi.
Hulkenberg, "Sanırım düne göre biraz daha mutluyduk, ama yine de harika değildik."
"Sanırım hâlâ biraz denge eksikliğimiz var ve ihtiyacımız olan yere basma kuvvetine ve yol tutuşuna sahip değiliz. Yani evet, şu ana kadar burası pek iyi hissettirmiyor."
"Sıralamada son turum temiz değildi. Aslında kendime güveniyordum ama sonra yedinci virajdan çıkarken rüzgar bir şekilde değişti ve düzlükte ilk tura kıyasla onda birden fazlasını kaybettim."
"Sonra dokuzuncu virajda bir şey oldu, belki de ben viraja biraz fazla hızlı girdim ve ön lastiklere aşırı yüklendim."
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"Turun geri kalanında çok fazla önden kayma yaşadım ve o noktaya kadar kazandığım tüm tur zamanını kaybettim. Yani evet, iyi bir sıralama seansı geçiremedik." dedi.
Tüm bu aksiliklerin yanı sıra Hulkenberg, Q1'de hızlı turundayken Red Bull pilotu Sergio Perez tarafından engellendi.
Seansın ardından Perez, bu engelleme olayı sebebiyle üç sıra grid cezası alarak 6. sıraya geriledi.
Hulkenberg, bu sebepten birkaç onda birlik tur zamanı kaybettiğini dile getirdi.
"O tur sanırım benim ilk 1:17.9'lik turumdu ve bu bana birkaç onda bire mal oldu."
"Sanırım [Perez] Meksika siestası yapıyordu ve aynaya bakmıyordu."
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