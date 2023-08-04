Hulkenberg, Stroll'ün yerine Aston Martin'e geçebilir mi?

Hulkenberg, Spa hafta sonunda Aston Martin karavanına girerken görüldü. Alman pilot, pistlerden uzak kaldığı süre boyunca özellikle pandemi döneminde takımın yedek pilotu olarak görev aldı.

Bu durum, Hulkenberg'in Aston Martin'e bu sefer tam zamanlı olarak gidebileceği söylentilerine yol açtı.

Eski F1 pilotu Timo Glock, bu yıl Haas'a katıldığından beri mükemmel bir performans sergileyen Hulkenberg'in 2025'te olası bir Aston Martin koltuğuyla ilişkilendirilmesi söylentilerine katıldı.

Glock, Hulkenberg'in; takım patronu Mike Krack için gelecekte potansiyel seçenekler olarak 'kesinlikle listede' olduğunu iddia ediyor.

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sky Sports F1 yorumcusu David Croft ise, Lance Stroll'ün önümüzdeki sezonun sonunda Formula 1 hayatının kendisine göre olmadığına karar verebileceği ve 'kendisini daha fazla tatmin edecek bir şeye' geçebileceği tahmininde bulundu.

Çünkü Croft, 2023 sezonuna iyi bir başlangıç yapan ve yılın ilk yarısında Fernando Alonso'ya karşı yarışmak için mücadele eden Stroll'ün motivasyonunun artık var olmadığına inanıyor.

Croft, Sky Sports F1 podcast'ine verdiği demeçte "Gridde 'Babası orada olduğu sürece işi garanti' diye düşündüğümüz tek pilot o ve Lance Stroll'ün sözleşmeleri hakkında hiç konuşmadık."

"Onun başka bir yerdeki geleceğine hiç bakmadık ama içimden bir ses bir buçuk yıl içinde Lance Stroll'ün Formula 1'deki son yarışına çıkacağını ve ardından başka bir şey yapmaya karar vereceğini söylüyor." dedi.