Hulkenberg: "Strateji ekibimizin yanıldığını kanıtladığım için mutluyum"
Nico Hulkenberg, Haas strateji ekibinin iki pilotun da Japonya GP sıralama turlarında Q1'de elendiğini öngördüğünü, bu yüzden ekibin yanıldığını kanıtladığı için mutlu olduğunu söyledi.
Andy Hone / Motorsport Images
Hulkenberg, Suzuka'da gerçekleşen sıralama turlarında Q2'ye kalmayı başardı ve pazar günkü yarışa Daniel Ricciardo ile aynı çizgide, 12. sıradan başlayacak.
Alman pilot, bu sonucun oldukça beklenmedik olduğunu dile getirirken, attığı turun kendisini oldukça mutlu ettiğini de ekledi.
Hulkenberg, "Bu oldukça beklenmedik bir durumdu çünkü ikinci antrenman seansını adeta atladık ve herhangi bir çalışma yapamadık."
"Sıralama turlarının ardından hem takım hem de kendi açımdan gerçekten memnunum. Gerçekten iyi bir sürüş yaptım, hatam yoktu ve araçtan maksimum verimi aldım; bu da beni çok mutlu etti. Geçen yıl burada oldukça zor bir sıralama geçirmiştim, bu yüzden bu yıl bunu başarmak hedeflerimden biriydi."
"Bu sonuç kesinlikle bir sürpriz oldu. Sıralama turlarından önce yaptığımız toplantıda mühendisler, Kevin [Magnussen] ile Q1'de eleneceğimizi ön görmüşlerdi. Ama strateji ekibimizin yanıldığını kanıtladığım için mutluyum."
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"İlk sektörde oldukça zayıfız ama bence Williams da benzer durumda. Alpine ve Sauber biraz farklı bir rota seçtiler, daha fazla yere basma kuvvetine sahipler ama bu nedenle düzlüklerde çok daha yavaşlar."
"Biliyorsunuz, eğer yere basma kuvvetiniz yoksa ilk sektörde bununla mücadele etmek zor, yapabileceğiniz pek bir şey yok. Ama üçüncü sektörde oldukça iyiyiz ve umarım bu yarın işimize yarar."
"Yarın kimin zirveye çıkacağını görmek ilginç olacak, ancak hepimizin oldukça yakın olmasını ve iyi bir mücadele vermesini bekliyorum." dedi.
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