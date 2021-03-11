Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Alman sürücü, çıktığı programda şunları söyledi: "Rezalet bir sistem! Gerçekten hiç iyi değil."

"Heyecan getirmek amacıyla yapıldığı için çok yapaymış gibi duruyor. Takımlar ve üreticiler bu spora büyük bir yatırım yapıyor, milyonlarını buraya döküyorlar ve yüzlerce insan çalıştırıyorlar. Ve sonrasında bir anda böyle bir olay onların önüne atılıyor."

Hulkenberg'e göre, Formula 1'in, sprint yarışı düzenleyerek "tahmin edilemeyen şeylerin olabileceği" bir ortamı yapay şekilde zorluyor olması, oldukça profesyonel bir spor için "hiç de uygun bir şey değil".

Buna ek olarak Hulkenberg, Cumartesi günü yapılan ek yarışın, Pazar günkü ana yarışın önemini azaltabileceği riskinden de bahsetti.

Buradaki ana fikir, Formula 1 yetkililerinin Cumartesi günü için, dünya şampiyonasındaki sıralamanın tersinde yer aldığı, bir sıralama yarışı düzenlemesiydi - başka bir deyişle dünya şampiyonası lideri, yarışa son sıradan başlayacaktı.

Bu yarışın sonucu ise Pazar günü yapılacak olan yarışın başlangıç gridini etkileyecekti.

Ancak, nedense çok şaşkınlık verici bir şekilde (!), Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in DNA'sının bu tür yapay çözümlerle değiştirilmemesi gerektiğini savunmuştu. Bu nedenle yeni bir program önerisi yapıldı.

Yeni programa göre hafta sonunda, Cuma günü yapılan sıralama turları Sprint yarışının sıralamasını belirleyecek. Sprint yarışının sonucu ise Pazar günkü ana yarışın başlangıç pozisyonlarını belirleyecek.

Hulkenberg ise Formula 1 yarışlarının "aşırı sıkıcı" olduğunu ve bu nedenle acil bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi: "10 veya 15 senedir durum böyle. Buna rağmen insanlar Formula 1 izliyor ve çok etkileniyorlar. Her futbol maçı heyecanlı ve etkileyici olmuyor."

"Geçen sene, her üç veya dört yarıştan birisi çerez gibiydi. Arada heyecanlı olan yarışlar vardı. Ancak bunlar, sporlarda ve hayatta olan şeyler."

Ancak Hulkenberg, problemin nedenini de belirtti: "Araçların aerodinamik doğası, araçları inanılmaz ve etkileyici kılıyor, bu da bizim istediğimiz ve güzel olan da bir şey."

"Aynı zamanda araçların doğası, tekerlek tekerleğe mücadele vermeyi zorlaştırıyor, bu nedenle bazı yarışlar çok durağan ilerliyor. Bu nedenle gelecek sezondan itibaren yeni kurallara geçiş yapılacak, ki umuyorum ki işin içine biraz daha heyecan katacak."