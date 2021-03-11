Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
185 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
241 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
254 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
269 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
276 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız" Sonraki / Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un kanalı olan ServusTV'ye, resmi Formula 1 uzmanı olarak ilk kez çıkan Nico Hulkenberg, 2021'de faaliyete geçecek olan sprint yarışları fikrinin "tamamen bir saçmalıktan ibaret" olduğunu söyledi.

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Alman sürücü, çıktığı programda şunları söyledi: "Rezalet bir sistem! Gerçekten hiç iyi değil."

"Heyecan getirmek amacıyla yapıldığı için çok yapaymış gibi duruyor. Takımlar ve üreticiler bu spora büyük bir yatırım yapıyor, milyonlarını buraya döküyorlar ve yüzlerce insan çalıştırıyorlar. Ve sonrasında bir anda böyle bir olay onların önüne atılıyor."

Hulkenberg'e göre, Formula 1'in, sprint yarışı düzenleyerek "tahmin edilemeyen şeylerin olabileceği" bir ortamı yapay şekilde zorluyor olması, oldukça profesyonel bir spor için "hiç de uygun bir şey değil".

Buna ek olarak Hulkenberg, Cumartesi günü yapılan ek yarışın, Pazar günkü ana yarışın önemini azaltabileceği riskinden de bahsetti.

Buradaki ana fikir, Formula 1 yetkililerinin Cumartesi günü için, dünya şampiyonasındaki sıralamanın tersinde yer aldığı, bir sıralama yarışı düzenlemesiydi - başka bir deyişle dünya şampiyonası lideri, yarışa son sıradan başlayacaktı. 

Bu yarışın sonucu ise Pazar günü yapılacak olan yarışın başlangıç gridini etkileyecekti.

Ancak, nedense çok şaşkınlık verici bir şekilde (!), Mercedes takım patronu Toto Wolff, Formula 1'in DNA'sının bu tür yapay çözümlerle değiştirilmemesi gerektiğini savunmuştu. Bu nedenle yeni bir program önerisi yapıldı.

Yeni programa göre hafta sonunda, Cuma günü yapılan sıralama turları Sprint yarışının sıralamasını belirleyecek. Sprint yarışının sonucu ise Pazar günkü ana yarışın başlangıç pozisyonlarını belirleyecek.

Hulkenberg ise Formula 1 yarışlarının "aşırı sıkıcı" olduğunu ve bu nedenle acil bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi: "10 veya 15 senedir durum böyle. Buna rağmen insanlar Formula 1 izliyor ve çok etkileniyorlar. Her futbol maçı heyecanlı ve etkileyici olmuyor."

"Geçen sene, her üç veya dört yarıştan birisi çerez gibiydi. Arada heyecanlı olan yarışlar vardı. Ancak bunlar, sporlarda ve hayatta olan şeyler."

Ancak Hulkenberg, problemin nedenini de belirtti: "Araçların aerodinamik doğası, araçları inanılmaz ve etkileyici kılıyor, bu da bizim istediğimiz ve güzel olan da bir şey."

"Aynı zamanda araçların doğası, tekerlek tekerleğe mücadele vermeyi zorlaştırıyor, bu nedenle bazı yarışlar çok durağan ilerliyor. Bu nedenle gelecek sezondan itibaren yeni kurallara geçiş yapılacak, ki umuyorum ki işin içine biraz daha heyecan katacak."

 

paylaşım
yorumlar
Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Önceki haber

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Sonraki haber

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari SF21

14s
2
Formula 1

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

11 dk
3
Formula 1

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

52 dk
4
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

2 ay
5
Formula 1

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

1s
Son Haberler
Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
F1

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

11dk
Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
F1

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

52dk
Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
F1

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

1s
Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
F1

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

3s
Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
F1

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

13s
Son Videolar
2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları 03:11
Formula 1
22s

2021'e kadarki tüm F1 güvenlik araçları

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10 03:41
Formula 1
8 Mar 2021

Gümüş Oklar'ın Hikayesi: Mercedes W10

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi 02:03
Formula 1
7 Mar 2021

Toto Wolff, 2021 sonunda pilotları olmaması ihtimalini değerlendirdi

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı 01:01
Formula 1
5 Mar 2021

AMR21'nin ilk pist gününden öne çıkan anlar | Aston Martin Cognizant F1 Takımı

Aston Martin AMR21 Lansmanı 02:37
Formula 1
4 Mar 2021

Aston Martin AMR21 Lansmanı

Efe Kahya More from
Efe Kahya
Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş Ferrari renk düzeni lansman
Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları için araçtaki yeşil renk, bir sürpriz olmuş

Elkann: "2020 bizim daha güçlü olmamızı sağladı" Ferrari renk düzeni lansman
Formula 1 / Son dakika

Elkann: "2020 bizim daha güçlü olmamızı sağladı"

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i tanıttı!

More from
Nico Hulkenberg
Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor
Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"
Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Hülkenberg'le tartışmamızın bu kadar ünlenmesi can sıkıcı"

Marko, neden Perez'i Hulkenberg'e tercih ettiklerini açıkladı
Formula 1 / Son dakika

Marko, neden Perez'i Hulkenberg'e tercih ettiklerini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Teknik analiz: Ferrari SF21
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari SF21

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 aracı SF21'i Barcelona'da kış testlerinden önce tanıtacak

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Takımların test programı yavaş yavaş belli oluyor

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle: "'Huysuz' Hamilton sözleşme görüşmelerinden bahsetmeyi sevmiyor"

Son Haberler

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon "Son beş yarışta çok zorlanacağız

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Sprint yarışları tamamen saçmalıktan ibaret"

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brown: "Şampiyonluğa giden yolun henüz yarısındayız"

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Williams: "Sadece bir test gününe sahip olmaları, pilotlarımızı olumsuz etkilemeyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.