Hulkenberg sonuçtan memnun

Nico Hulkenberg yarışa 11. sıradan başladı ve öndekilerin aksine lastik seçiminde özgürdü.

Ancak yarış boyunca trafikte kalan ve zorlu bir ilk bölüm geçiren Hulkenberg, çift pit stop stratejisine döndü ve dokuzuncu sırada finiş gördü.

Yarış sonrası konuşan Hulkenberg, "McLaren pilotları yine önümde, ama puan kazanabildiğim için mutluyum. İlk turdan sonra şansın zayıf olduğu görülüyordu. İyi start aldım, ama sonra birkaç pilot pistin dışına çıkıp önümde döndüler. Teması önlemek için yavaşlamam gerekiyordu ve o anda iki ya da üç araca geçildim. Şansım kalmamıştı."

"Kimi beni geçti, arkasındaydım ve yumuşak lastiklerle sürüş yapıyordu. Hızı iyiydi ve ona herhangi bir atak yapamadım. Lastiklerim bitiyordu. Daha uzun bir ilk bölüm atmak istiyorduk, ancak trafik lastiklerimizi bitirdi."

"Yine de pistte kalmaya çalıştım. Takım beni olması gerekenden daha önce pite almak zorunda kaldı. Sonuç olarak da iki pit stop stratejisine geçmek zorunda kaldım. Yarışın ikinci yarısı daha ilginçti. Aracın hızı iyiydi, rakiplerimizle savaştım ve bitişe yaklaştığımda lastiklerle ilgili sorunları olan birkaç pilotu geçtim."

"İkinci bölüm de aslında kısa sürdü çünkü Toro Rosso ile savaştım ve 12. virajda frenleme esnasında blokaj yaşayıp, lastiklere çok fazla hasar verdim. Yumuşak lastiğe geçmek için pite gireceğimizi biliyordum ve bu yüzden daha erken pite girdik."

Raikkonen'le olan mücadelesi sorulduğunda Alman pilot, "Mücadele ilginç ve dürüsttü. Tekerlek tekerleğe savaştık ama birbirimize saygı duyuyorduk. Bu yüzden bana bir yer bıraktı ve ben de ona bıraktım. Ama bana hediyeler vermeyeceği de açıktı! Bu yüzden beni 14. virajda sıkıştırdı. Belki de ilk turdaki sorunlar ve Kimi ile olan olay olmasaydı, bitiş çizgisine doğru Carlos Sainz'ı yakalayabilirdim." yanıtını verdi.