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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Hulkenberg: “Son turlarda pite girmeseydik lastikler dayanmayabilirdi”

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Hulkenberg: “Son turlarda pite girmeseydik lastikler dayanmayabilirdi”
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Ağu 2020 17:45

Silverstone’daki yarışı yedinci sırada tamamlayan Nico Hulkenberg, son turlarda titreşimin çok artmasıyla beraber pite girmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Cumartesi günü sıralama turlarında üçüncü sırayı elde eden Hulkenberg, yarışta ikinci pit stopunda sert lastikleri taktıktan sonra beşinci olacak gibi görünüyordu.

Hulkenberg, bir noktada Mercedes sürücülerinden hızlı turluyordu ve Charles Leclerc’i yakalıyordu ancak bitime sekiz tur kala üçüncü kez pite çağrıldı.

Bu pit, Hulkenberg’in Lance Stroll’e ve Alexander Albon’a geçilip yedinciliğe düşmesine sebep oldu.

Racing Point yarıştan hemen sonra yaptığı açıklamada, Alman sürücünün titreşim sorunu sebebiyle zorlandığını ve pite girmekten başka seçenekleri olmadığını açıkladı.

Hulkenberg, sorun sebebiyle lastiklerinin yarışın sonunu göremeyeceğinden şüphe duyduğunu söyledi.

Yarıştan sonra Sky Sports’a konuşan Hulkenberg, “Pit yapmak zorunda kaldık.”

“Arka lastiklerde büyük kabarcıklanmalar yaşadık. Titreşim, iki-üç turda birden kontrolden çıktı.”

“Pite girmesek lastiğin dayanabileceğini sanmıyorum. Yarışın ilk yarısı ise kontrol altındaydı ve iyi yönettik.”

 

“Son bölümde ise lastik çalışmadı, sanki farklı bir set lastikteymişim gibi hissettirdi ve çalışmadı.”

“Uzun süre sonraki ilk yarışım zorluydu. Neyse ki kafa koruması bu araçlarda oldukça yakın, böylece kafamı çokça dinlendirebildim.”

“Tüm vücudum, sırt kaslarım, hatta koltuk bile kalça çevresinde oldukça dardı. Yarın sabah oldukça ağrı çekeceğim.”

“Oldukça sessiz bir yarıştı, fazla mücadele olmadı, güvenlik aracı yoktu ancak bunlara oldukça minnettarım. Çok aksiyonlu olmadığı için memnunum, çünkü bu şekilde bile bana yeterliydi.”

“Gelecek hafta İspanya’da yarışacak mıyım bilmiyorum. Sonraki günlerde bunu öğreneceğiz.”

“Sanırım Sergio’nun yarışamama ihtimaline karşı yine pistte olacağım. Yine perşembe günü bu konuda bir karar alınacaktır.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Racing Point
Editör Luke Smith

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