Hulkenberg: "Son bir senedir F1'e geri dönme arzum yeniden alevlenmişti"

2019 sezonunun ardından Renault koltuğunu Esteban Ocon'a kaptıran ve boş koltuk bulamadığı için F1 dışı kalan Hulkenberg, son üç sezonu Racing Point/Aston Martin yedek sürücüsü olarak geçirdi.

COVID-19'un etkili olduğu üç sezon boyunca toplam beş yarışa çıkan Alman pilot, her seferinde iyi bir performans verse dahi gride dönecek fırsatı yakalayamadı -ta ki birkaç hafta önce deneyimli bir pilota ihtiyaç duyan Haas ile anlaşana kadar.

Gelecek yıl uzun bir aranın ardından tam zamanlı olarak spora dönmeye hazırlanan Hulkenberg, özellikle geçen sene gride dönme arzusunun alevlendiğini söylüyor.

RacingNews365'e konuşan Hulkenberg, "İlk iki yıl F1'de olmamak beni çok da strese sokmadı, nitekim pist dışındaki hayattan gerçekten keyif alıyordum. Çok rahat olmasının yanı sıra birçok faydası da mevcut."

"Ama sonra pilot koltuğunda oturma, yarışa katılma ve herkesin canına okuma arzusuyla yeniden karşılaştım, olası meydan okumalardan kesinlikle korkmadım!"

"F1'e dönemeyebileceğim gerçeğine hazırlıksız yakalanmıştım, ancak bu yalnızca bir hissiyattan ibaretti."

"Bir süre bu şekilde hissettim, ancak sonrasında geri dönme isteğim baskın çıktı ve her geçen gün daha da büyüdü. Sürecin bir parçasıydı." dedi.

Spordan uzak kaldığı süre içinde çocuk sahibi olan Hulkenberg, bu nedenle iş/yaşam dengesinin biraz farklılaşabileceğini düşünüyor.

Alman pilot, "Artık birkaç yaş daha yaşlıyım, birkaç yaş daha akıllıyım."

"Sanırım iş/yaşam dengem daha önce de fena değildi ama baba olmak çok daha farklı bir deneyim. Yine de endişelenecek bir şey yok, sadece gelecek yıl ailecek küçük bir dünya turu yapacağız."