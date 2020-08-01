Hulkenberg: "Sıralama turlarında araçtan her şeyi alamadım"

Alman pilot, Sergio Perez'in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından cuma sabahı Racing Point aracının direksiyonuna geçmişti.

Hulkenberg, son yarışına 2019 Abu Dhabi'de tamamen farklı bir araçla çıkmıştı ve hem bilmediği bir aracı kullandı, hem de diğer pilotlara kıyasla yeterince hazır değildi. Ayrıca Silverstone, diğer pistlere kıyasla sürücünün boynunu daha fazla zorlayan bir pist.

Sonuç olarak Hulkenberg, sıralama turlarına ikinci bölümde veda etti ve yarınki yarışa 13. sıradan başlayacak. Takım arkadaşı Lance Stroll ise altıncı oldu.

Hulkenberg, kendisi için zor bir gün olduğunu kabul etti.

Sky F1'e konuşan Hulkenberg, "Araçta daha fazla potansiyel olduğunu hissediyorum ve araçtan her şeyi çıkaramadım."

"Ama şartlar da çok zordu, bu koşullarda araçtan %100'ü almayı bekleyip bekleyemeyeceğinizi bilemiyorum."

"Küçük farklar vardı ve Q3'ten çok da uzakta değildik. Farklı lastiklerle denedik ve bu yüzden ritim yakalamak da zordu. Bugün için durum bu." dedi.

Hulkenberg, en azından lastik seçiminde özgür olmasının kendisine yardım etmesini umuyor.

"Evet, bu her zaman iyi bir durum. Bazıları yarışa orta lastikle başlıyor, bazıları ise yumuşak lastikle. Bu yüzden neler olacağını görmek ilginç olacak, araçtaki her şey benim için çok yeni."

"İlk sıralama turlarıydı, ilk kez düşük yakıtta ve ilk kez yüksek yakıtta aracı kullandım. Bu yüzden her şeyi öğrenmek ve anlamak zorundayım. Hızlıca kavramam gerekiyor ama kolay değildi."

Fiziksel durumuyla ilgili ise Hulkenberg, "Size bu araçların birer canavar olduğunu söylemeliyim. Çok fazla yere basma gücü var ve virajlarda hiç bu kadar çok hız hissetmedim. Ama tabii ki zor." dedi.