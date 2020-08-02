Hulkenberg, Silverstone'da debriyaj civatası yüzünden yarışa başlayamamış

Hulkenberg, gride çıkmadan önce güç ünitesinde fark edilen sorunun ardından yarışa katılamadı.

Araştırmaların ardından debriyaj cıvatasında hasar olduğu ve bundan ötürü Hulkenberg'in yarışa başlayamadığı ortaya çıktı.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "Debriyaj kutusundaki kesik bir civatadan kaynaklanmış gibi görünüyor."

"Bu cıvata sıkıştı ve bu nedenle içten yanmalı motorun dönmesine izin vermedi. Kısacası tüm sistem kilitlendi."

"Nedenini anlamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum, ama kesildi, bu yüzden bir materyal sorunu olabilir, bir aşırı tork sorunu da olabilir, bilmiyorum.

"Eminim ki tüm bu cıvatalar belirli bir versiyona göre torklanıyor. Eğer tork oranını doğru ayarlamaz ve aşırı tork verirseniz, onu kesebilirsiniz."

"İmalatta da önemli bir sorun olabilir, mesela civata hassas olabilir. Ancak tüm bunlara yakından bakana kadar neler olduğunu bilemeyeceğiz. Bu yüzden temel nedeni anlamalı ve düzelttiğimizden emin olmalıyız." dedi.

Szafnauer, cıvatanın Mercedes tarafından sağlanan paketin bir parçası olduğunu söyledi.

"Bu, Racing Point'in ürettiği bir parça değil, HPP veya MGP'den aldığımız bir bölüm."

Szafnauer, Hulkenberg'in yarışa başlayamamasının, ortaya konulan tüm çabalardan sonra çok sinir bozucu olduğunu söyledi.

"Nico'nun yarışa girmesi çok yararlı olurdu."

"Ne yazık ki yapamadı. Bence hiç bilmediği bir araca girerek harika bir iş çıkardı. Sıfırdan başladı ve hiç kış testi yapmadı, aracı tamamen tanımıyordu, daha önce sürdüğünden farklı bir araçtı ve daha farklı bir güç ünitesi vardı."

"Takım, burada olduğu dönemle benzer, ancak eski mühendisi Lance'in aracında olduğu için farklı bir mühendisi vardı, ama diğerleriyle yakından çalıştığı için kayda değer bir iş yaptı."

"Zor bir öğrenme süreciydi ve başarılı bir sıralama turuna sahipti. Yarışa başlayamaması üzüntü verici."