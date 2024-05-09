Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

2019 sezonunun ardından F1'den ayrılmak durumunda kalan Nico Hulkenberg, 2023 yılında Formula 1'e tam zamanlı olarak geri dönmüştü.

Alman pilot, iyi bir ilk yıl geçirdi ve bu performansını 2024'e de taşıyarak gridin öne çıkan isimlerinden birisi oldu.

Hulkenberg, bu performansıyla Sauber/Audi'nin dikkatini çekti ve Andreas Seidl'ın isteğiyle 2025 için İsviçreli ekibe imza attı.

Hulkenberg'in en az üç yıl boyunca burada yarışması beklenirken, bu anlaşmayla cebine iyi miktarda para koyacak.

Bild'e göre Hulkenberg, 2025 yılında 5 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Bunun Audi'nin spora gireceği 2026 yılında daha da artması bekleniyor.

Söylentilere göre Hulkenberg, Haas'tan senelik sadece iki milyon euro kazanıyor.