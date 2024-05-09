Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?
Alan basınına göre Nico Hulkenberg, 2025 için Sauber'de 5 milyon euroluk bir ödeme alacak.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
2019 sezonunun ardından F1'den ayrılmak durumunda kalan Nico Hulkenberg, 2023 yılında Formula 1'e tam zamanlı olarak geri dönmüştü.
Alman pilot, iyi bir ilk yıl geçirdi ve bu performansını 2024'e de taşıyarak gridin öne çıkan isimlerinden birisi oldu.
Hulkenberg, bu performansıyla Sauber/Audi'nin dikkatini çekti ve Andreas Seidl'ın isteğiyle 2025 için İsviçreli ekibe imza attı.
Hulkenberg'in en az üç yıl boyunca burada yarışması beklenirken, bu anlaşmayla cebine iyi miktarda para koyacak.
Bild'e göre Hulkenberg, 2025 yılında 5 milyon euroluk bir gelir elde edecek. Bunun Audi'nin spora gireceği 2026 yılında daha da artması bekleniyor.
Söylentilere göre Hulkenberg, Haas'tan senelik sadece iki milyon euro kazanıyor.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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