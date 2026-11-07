Formula 1 Sao Paulo GP

Hülkenberg: "Tüm şartları olduğu gibi karşılıyorum"

Sıralama turlarında 6. sırayı elde eden Nico Hülkenberg, seansın ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 7 Kas 2026 21:09

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Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Cuma günkü teknik sorunlar nedeniyle seans kaçırmasına rağmen sıralama turlarında sergilediği güçlü performansın ardından soruları yanıtlayan Nico Hülkenberg, hava durumu ve pist koşulları fark etmeksizin tüm şartlara adapte olmaya hazır olduğunu söyledi.

Seansın ardından konuşan Nico Hülkenberg şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse tüm şartları olduğu gibi kabul edebilirim. Hem hava hem de pist koşulları buna dahil.”

“Belirli hava koşullarını dilemeyi uzun zaman önce bıraktım. Şartları sadece olduğu gibi karşılıyor ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Zorlu bir seanstı, pistte işler kolay değildi ama seansı bu şekilde tamamladığımız ve ilk turdan itibaren araçta iyi bir hissiyat yakaladığımız için mutluyum. Bu pistte bu durum çok önemlidir. Dolayısıyla yarın ne olacağını göreceğiz ve benzer şekilde iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız.”

“Elde ettiğim sonuç sürpriz oldu. Açıkçası burada defalarca yarıştım, dolayısıyla Sao Paulo’yu iyi biliyorum, bu durum tecrübe anlamında bana yardımcı oluyor.”

“İyi bir hissiyata sahip olursam ve araca güvenirsem, dün sürüş yapamamış olmanın bana çok pahalıya patlamayacağını biliyordum. Şanslıyım ki bugün durum tam da böyle oldu."

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- Motorsport.com Ekibi

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