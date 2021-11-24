Hulkenberg, sarı bayrak olayında Verstappen'i haklı görüyor

Katar Grand Prix'sinin başlamasına bir buçuk saat kala Max Verstappen'e beş sıra grid cezası verildi, bu da yarışa yedinci sırada başlaması gerektiği anlamına geliyordu. Bu cezanın nedeni, hakem tarafından start-finiş düzlüğünde sallanan çift sarı bayrakları dikkate almamasıydı.

O noktada Pierre Gasly'nin aracı, pist üstünde durmuştu. Ceza , Red Bull Racing'in tepkisini çekti ve Christian Horner hakeme "serseri" dedi.

Buradaki temel problem, yarış yönetiminin sarı bayrağa ihtiyaç duymamasına rağmen, bir görevlinin kafasına göre sarı bayrak sallamasıydı. Bu yüzden panelde sarı bayrak olmasa da, görevli sarı bayrak sallamıştı.

Nico Hulkenberg, Sport und Talk im Hangar-7 programında şöyle dedi: "Max'in o hakemin yanına gidip onunla fotoğraf çektirmesi, onun insanlığını ve büyüklüğünü gösteriyor"

"Max'in o noktada tam gaz gitmesi anlaşılabilir bir şey. Araç sağda, görev soldaydı. O adam kendi inisiyatifiyle bayrak salladı, ancak yarış yönetimi artık sarı bayrak vermedi."

Suudi Arabistan şampiyonluk mücadelesi için önemli

Sonuç olarak, grid cezası Verstappen'e büyük bir zarar vermedi, çünkü kaybettiği sıraları beş tur içerisinde geri kazandı.

Lewis Hamilton, kendisi için ulaşılamaz bir seviyedeydi ve arkasına geldiğinde fark 4 saniye olsa da, yarış boyunca hep 7 saniyenin üzerinde oldu.

Hulkenberg, "Lewis, sekizinci dünya şampiyonluğu için yarışıyor ve gergin değil. Max'in ise, ilk kez şampiyonluk savaşı verdiği göz önüne alındığında, bu kadar rahat olması çılgınca."

“Şu anda durum çok dengeli. Bence Suudi Arabistan dengeyi bozacak. Orada her şey kimin temiz temiz bir iş yaptığına bağlı olacak, buna pit ekipleri de dahil.”

"Ayrıca bana göre Brezilya'daki zorlu hafta sonu Lewis'i daha da cesaretlendirmiş olabilir. Lewis'in performansı sansasyoneldi. Psikoloji de burada önemli bir rol oynuyor."

"Lewis, Losail'deki sıralama turlarında mükemmel bir tur attı ve bu, araç üstü kameralarda da görülebilen bir şeydi."