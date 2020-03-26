Hulkenberg: "Sanal yarışların gerçekle ilgisi yok"

Nico Hulkenberg geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen sanal Formula 1 yarışlarında yer aldı ve hem sim hem de gerçek yarışçılara karşı mücadele etti.

Hulkenberg ortalama bir performans sergiledi ve her geçen yarış daha iyi bir performans gösterse de, en hızlı isimler arasında değildi.

2019 sonunda Renault'daki koltuğunu kaybeden Hulkenberg, bu yılı yarışmadan geçirecekti ve Coronavirüs nedeniyle şimdi zamanının tamamını evde geçiriyor.

Hulkenberg mevcut durum ve sim yarışı hakkında şöyle konuştu: "Monako'da sokağa çıkma yasağı sadece geceleri uygulanıyor."

"Bu yüzden olağan programımı takip edebilirim ve sokakta istediklerimi yapabilirim. Bu konuda hiçbir engel yok. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum."

"Ayrıca yemek yapabilirim, balkonda takılabilirim veya uzun zamandır görmediğim insanlarla telefonda konuşabilirim. Bunun gibi diğer şeyler için daha fazla zamanım olduğunu hissediyorum."

"Geçen hafta sonu ilk kez birkaç sanal yarışa katıldım. Oldukça eğlenceli ancak bunun gerçek yarışlarla ilgisi yok."

“Şikayet etmek artık yardımcı olmuyor. Hepimiz mevcut tecrit durumundan en iyi şekilde faydalanmaya çalışmalıyız."