Hülkenberg, Sainz’ın Audi ihtimali hakkında: “Şu an sadece yedek pilot koltuğu boş”
Nico Hülkenberg, Carlos Sainz'ın Audi'ye transfer olabileceği yönündeki söylentilere esprili bir yanıt verdi.
Nico Hulkenberg, Audi
Fotoğraf: Marc Fleury
Carlos Sainz, geçtiğimiz yıl katıldığı Williams'ın takımlar şampiyonasında beşinci sırayı elde etmesinde büyük pay sahibi olmuş, Azerbaycan ve Katar'da aldığı podyumlarla takımına kritik puanlar kazandırmıştı.
Ancak 2026'daki yeni teknik kurallarla büyük bir atılım yapması beklenen Williams, aşırı ağır olan FW48 aracı nedeniyle beklentilerin gerisinde kaldı. Bu durum hem Sainz'ın hem de takım arkadaşı Alex Albon'un performansını baltalarken, ikili şu ana kadar toplamda sadece 11 puan toplayabildi.
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sainz'ın, İspanya Grand Prix'si öncesinde Williams'taki geleceğini sorgulamaya başladığı ve daha önce geri çevirdiği Audi seçeneğini yeniden değerlendirdiği iddia edilmişti. Geleceğine dair kararı yaz arasında vereceğini belirten 31 yaşındaki pilot, şu açıklamayı yapmıştı: "Takımıma, yaz arasına kadar beni biraz kendi halime bırakmalarını söyledim.”
“Şu an tek amacım Williams'a odaklanmak ve durumumuzu olabildiğince düzeltmek. Yaz arasındaysa tabii ki oturup düşünecek, önümdeki seçenekleri değerlendirecek vaktim olacak."
Belçika’da basına konuşan Nico Hülkenberg, Sainz'ın Audi ile adının anılmasını "klasik F1 yaz dedikoduları" olarak nitelendirdi ve takımdaki koltuklarının kesin olarak dolu olduğunu vurguladı: "Takımın hem Gaby’den hem de benden son derece memnun olduğunu biliyorum.”
Nico Hulkenberg, Audi F1
Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images
“Biz bir takım olarak henüz yolun çok başındayız, bu bizim ilk yılımız olacak. Bunun da ötesinde, kontratlarımız son derece net.”
“Evet, Carlos ile ilgili bazı dedikodular ben de okudum. Audi bünyesinde şu an sadece yedek pilot koltuğu boş durumda ancak onun böyle bir rolle ilgileneceğinden şüpheliyim.”
“Bu yüzden kendi adıma bu konuda kafamda hiçbir soru işareti yok."
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