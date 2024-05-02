Hulkenberg: "Audi ile görüşmeden önce Haas ile de görüşmüştüm"

Hulkenberg bu sezonun sonunda Haas'dan ayrılacak ve 2025'te Stake F1'e katılarak Sauber'in Audi'ye geçişinin tamamlanacağı 2026'ya kadar yarışacak.

2019'un sonunda, Alman pilotun F1 kariyeri, Renault tarafından takımdan gönderilmesinin ardından sona ermiş gibi görünüyordu.

Miami Grand Prix'sinde perşembe günü konuşan Hulkenberg, "Tüm bunlar bir anda oldu, aslında nasıl oldu bilmiyorum."

"Elbette bir noktada görüşmelere başladık çünkü sürücü piyasası çok dinamik."

"Geçen yıl benimle ilgilendirdiklerini belirttiler ama Haas'ta olduğum için buna yanıt vermedim. Sonrasında halen ilgilerinin olduğunu belirttiler. Bu konuda oldukça hevesliydiler ve bence gelecek konusundaki hedeflerimiz örtüşüyordu. Dolayısıyla kısa sürede anlaşma sağlandı."

"Takımda hâlâ 2013'ten tanıdığım yüzler var ama bir sürü yeni yüz de var. Yine bir Ferrari güç ünitesi kullanacağım, bu yüzden çok yabancılık çekmeyeceğim. Ama tabii ki takımı, oradaki altyapıyı tanımanız ve sonra da bazı şeylere yardım etmeye ve takımı yönlendirmeye çalışmanız gerekiyor."

Haas F1 Takımı'ndan Nico Hulkenberg, sürücü tanıtımı sırasında kalabalığa el sallıyor Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Öncesinde farklı dönemlerden geçtiğim ve üst düzey bir takımda yeniden yarışmayı düşünmediğim zamanlar oldu."

"Çünkü bulunduğum yerden memnundum. Bunu düşünmek için çok fazla zaman ve enerji harcamıyor, geleceğimi tahmin etmeye çalışmıyordum. Sadece akışına bırakıyor ve hayatın tadını çıkarıyordum."

"Tüm bu yıllar boyunca F1 hariç destek serilerinde ve kartingde de yarıştım. Bunların toplamı oldukça bir zamana denk geliyor. Bu yüzden gerçekten yenilenmek, sıfırlanmak için normal hayatı keşfetmek güzeldi, sonrasında yarışma açlığı tekrar geldi." dedi.

Hulkenberg, 2023'ün başında tam zamanlı olarak F1'e döndü ve Haas'ta Kevin Magnussen'in yanındaki koltuğa oturdu. Haas'taki formu, onu Audi için güçlü bir aday haline getirdi.

Hulkenberg, Audi ile görüşmelere başlamadan önce Haas takım patronu Ayao Komatsu'ya sürücü piyasasındaki hareketlilikten bahsettiğini de ekledi.

"Bir yıldır buradayım ve sezonun bu çeyreğinde kendimi burada çok mutlu hissediyorum. Bana geri dönüş şansı veren takım da onlardı ve bu benim için büyük bir önem taşıyor."

"Haftalar önce Ayao ile konuştum ve ona 'Bak, biliyorsun, sürücü piyasasında oldukça fazla hareket var. Ama takımda kaldığım bir senaryo da olabilir' dedim. Yani burada da paralel olarak görüşmeler vardı."