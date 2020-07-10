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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Hulkenberg, RTL'de yorumculuk yapacak!

paylaşım
yorumlar
Hulkenberg, RTL'de yorumculuk yapacak!
Ekleyen:
, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Tem 2020 19:09

Nico Hulkenberg, bu hafta sonu yapılacak ikinci Avusturya yarışında Timo Glock'la birlikte RTL stüdyosunda yorumculuk yapacak.

Geçen yılın sonunda Formula 1'e veda eden Nico Hulkenberg, bu hafta sonu Formula 1'e farklı şekilde geri dönüş yapacak.

Bugün açıklama yapan Alman pilot, RTL'de yorumculuk yapacağını duyurdu.

32 yaşındaki pilot şöyle dedi: "Pazar günü uzun bir aradan sonra nihayet kamera önüne döneceğim. Ancak bu kez ve ilk kez tamamen farklı bir rolde olacağım."

Hulkenberg, moderatör Florian König ve Timo Glock ile birlikte RTL stüdyosunda yorum yapacak.

Hulkenberg, "Benim için tamamen yeni bir durum. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

RTL, Glock'a ek olarak Nico Rosberg'le de çalışıyor. Her ikisi de geçen hafta sonu görev aldı. Şimdi Hulkenberg de ekibe dahil olmuş oldu.

Bunun tek seferlik bir şey mi olduğu bilinmiyor.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Editör Juliane Ziegengeist

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