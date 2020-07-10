Hulkenberg, RTL'de yorumculuk yapacak!

Geçen yılın sonunda Formula 1'e veda eden Nico Hulkenberg, bu hafta sonu Formula 1'e farklı şekilde geri dönüş yapacak.

Bugün açıklama yapan Alman pilot, RTL'de yorumculuk yapacağını duyurdu.

32 yaşındaki pilot şöyle dedi: "Pazar günü uzun bir aradan sonra nihayet kamera önüne döneceğim. Ancak bu kez ve ilk kez tamamen farklı bir rolde olacağım."

Hulkenberg, moderatör Florian König ve Timo Glock ile birlikte RTL stüdyosunda yorum yapacak.

Hulkenberg, "Benim için tamamen yeni bir durum. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

RTL, Glock'a ek olarak Nico Rosberg'le de çalışıyor. Her ikisi de geçen hafta sonu görev aldı. Şimdi Hulkenberg de ekibe dahil olmuş oldu.

Bunun tek seferlik bir şey mi olduğu bilinmiyor.