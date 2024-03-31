Hulkenberg, Ricciardo'nun performansındaki düşüşe anlam veremiyor

Ricciardo, geçen yılın ortasında şimdiki adıyla RB takımına geçti.

Avustralyalı pilot Mexico City Grand Prix'sinde etkileyici bir 7. sıra elde ederek takımın sezon sonunda sıralamada yükselmesine yardımcı oldu.

Ancak Ricciardo'nun 2024 sezonuna sönük bir başlangıç yapması, F1'deki geleceğinin sorgulanmasına yol açtı.

34 yaşındaki pilot ilk üç yarışta takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından geride bırakılırken, Japon pilot RB'ye yılın ilk puanlarını Melbourne'de kazandırdı.

Hulkenberg ve Ricciardo 2019 sezonu boyunca Renault'da birlikte yarıştı.

Hulkenberg, Ricciardo'nun mücadelesiyle ilgili olarak medyaya, "Bunu anlayamıyorum çünkü 2019'da çok rekabetçiydi ve çok hızlıydı."

"O zamandan beri çok zorlanıyor." dedi.

Liam Lawson, 2023'te takımla geçirdiği kısa sürede gösterdiği etkileyici performansın ardından RB'nin gelecekteki sürücülerinden biri olarak gösteriliyor.

Yeni Zelandalı pilot, sekiz kez Grand Prix'ye katılan Ricciardo'nun Hollanda Grand Prix'sinde bileğinden sakatlanması üzerine beş yarışta Ricciardo'nun yerine geçti.

Ricciardo'nun yaşadığı zorluklarla ilgili Hulkenberg, içeriden verilere sahip olmadığı için durumu yargılamanın zor olduğunu belirtti.

"Özellikle dışarıdan bakıldığında, tüm bilgilere ve tüm verilere sahip değilseniz bir şey söylemek zordur."

"Ama evet, nedenini bilmiyorum. Bence hâlâ iyi bir pilot ama o zamanlar daha güçlüydü."