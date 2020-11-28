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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Red Bull koltuğu için aday olmayı beklemiyordum"

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Hulkenberg: "Red Bull koltuğu için aday olmayı beklemiyordum"
Ekleyen:
, Editör

Nico Hulkenberg, Red Bull koltuğu için adaylardan birisi hale gelmesine şaşırdığını söylüyor.

Red Bull, Alex Albon'un istikrarsız performansından ötürü gelecek yıl için tecrübeli bir isimle yarışmak istiyor.

Bu kapsamda Sergio Perez ve Nico Hulkenberg gibi isimler değerlendiriliyor ancak Albon'un takımda kalma ihtimali de var.

Hulkenberg, Max Verstappen'le çok iyi anlaşıyor ve şu anda Perez'e kıyasla koltuğa daha yakın olan taraf.

Sport1'e konuşan Alman pilot, durumu şöyle yorumladı: "Onlar için bir aday olmayı beklemiyordum. Bu yüzde bu şekilde gittiği için minnettarım."

"Bir zamanlar en iyi takımlardan biriyle yarışmaya yaklaşmıştım. Şimdi böyle bir fırsat yakalamak tabii ki harika bir hikaye olurdu. Kariyerimin son döneminde böyle bir fırsat yakalamak bana aşırı derecede cazip geliyor. Genel olarak rekabeti çok özlediğimi hissediyorum."

"Neler olacağını asla bilemezsiniz. Bu yıl bana bunu gösterdi!"

"Max'in söylediklerini duydum. Açıkçası onunla çok iyi anlaşıyorum. Cidden Max bir süper yetenekten çok daha fazlasıymış gibi geliyor. Ama tabii ki şu anda bu tür düşüncelerle ilgilenmiyorum ya da endişelenmiyorum."

"Geçmişte Red Bull'la yollarımız defalarca kesişti. Ama yıllar içinde hep paralel şekilde gitti. Alt kategorilerde birkaç Red Bull sürücüsüne karşı yarıştım ve F1'de de aynısı oldu."

Eğer fırsat yakalayamazsa ne olacağı sorusuna, "O zaman bakmaya devam edeceğim. Diğer serilerle ilgili çeşitli seçenekler var ancak özel bir şey yok. Eğer olmazsa muhtemelen farklı serilere bakmam gerekecek." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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