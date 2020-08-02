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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hulkenberg Racing Point'i etkiledi: "Sanki hiç bırakmamış gibi"

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Hulkenberg Racing Point'i etkiledi: "Sanki hiç bırakmamış gibi"
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Çeviren: Abdullah Çelik
2 Ağu 2020 11:17

Racing Point Formula 1 teknik patronu Andrew Green, Sergio Perez'in yerini alan Nico Hulkenberg'in yarışmayı sanki hiç bırakmamış gibi çalıştığını söyledi.

Son olarak 2016'da Force India takımı adına yarışan Hulkenberg, sonraki 3 seneyi Renault fabrika takımında geçirmiş ve geçen sene sonunda spordan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Racing Point, Perez'in COVID testinin pozitif çıkmasının ardından eski pilotu Hulkenberg'i görevlendirdi. Alman pilot, hızlı bir şekilde Racing Point aracına alıştı. 

Hulkenberg iyi performans sergiliyordu ancak sıralamalarda 13. sırada kalarak Q2'yi geçemedi.

Green, "Renault'da prosedürler nasıl uygulanıyordu bilmiyoruz ancak o iyi bir hafızaya sahip. Bizimle yarıştığı dönemde sahip olduğumuz prosedürlerin çoğu gerçek manada değişmedi. Bu süreçte biraz evrim geçirmiş olabilirler ancak genel olarak prosedürler çok benzer."

"Bu yüzden inanılmaz sorunsuz şekilde uyum sağladı. Sanki hiç bırakmamış gibiydi. Bu yüzden ilk olarak onun araca oturmasını istedik. Çok kısa sürede maksimumu alabileceğimiz bir pilot olsun istedik. Bu açıdan, onun için ağır bir şey olmadı. Bu değişiklik oldukça kolay oldu." dedi.

 

Hulkenberg, geçen senenin ardından pek fazla fiziksel olarak çalışmadığı için, doğal olarak biraz boyun ağrısı yaşadı.

Green, "En büyük dezavantajı, 9 aydır araca oturmamış olması. O kadar uzun süredir koltuğa oturmamış olması nedeniyle biraz paslanmış. Kurulum açısından her şey oldukça iyi gitti. Daha rahat hissetmesi için biraz daha değişiklik yapmamız şart ancak araca oturduğundan beri konforuyla alakalı bir şikayet etmedi."

"Lance oldukça uzun bir pilot, ona oldukça yakın. Lance ile aralarında 2 cm fark var. Bu açıdan çok sıkıntı olmadı."

"En büyük konu, araçta geçireceği zaman. İyi bir yarış çıkarırsa ve 50 iyi tur atarsa, muhtemelen yorulacak ve pazartesi günü bazı ağrıları olacak. Ancak tabii ki daha fazla bilgi edinmiş olacak." dedi.

Green, Hulkenberg'in tekrar hızına kavuşabilmesi için normalde hazırladıkları programda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldıklarını kabul etti.

Green, "Onun iş yükünü bilerek hafiflettik. Testler ve büyük ayar değişiklikleri ya da kıyaslama yapmasını istemedik. Sadece temel şeylere odaklandık."

"Perşembe gününün ardından hafta sonuna yaklaşık planımızı değiştirdik. Fazla hata yapmamak için basit şeylere odaklandık. Temel şeyler üzerinde çalıştık."

"Bilerek cumartesi gününe daha az, pazar gününe ise daha çok odaklandık. Nico'nun açısından bu çok iyi oldu." dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Editör Adam Cooper

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