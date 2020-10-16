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Formula 1 / Son dakika

Hülkenberg, Racing Point geliştirme paketine nasıl ilham verdi?

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Hülkenberg, Racing Point geliştirme paketine nasıl ilham verdi?
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Racing Point teknik patronu Andrew Green’e göre, Nico Hülkenberg’den gelen geri bildirimler takımın son güncelleme paketine ilham oldu.

Hülkenberg, Ağustos ayındaki İngiltere ve 70. Yıl Dönümü GP’lerinde Sergio Perez’in RP20’sini sürdüğünde araç hakkındaki görüşlerini bildirmişti. Bu da takımın geliştirme programına iletildi, bunun sonuçları ise son güncelleme paketinin gelmesiyle son yarışlarda görüldü.

İronik bir şekilde bu geliştirmeler son anda Lance Stroll’ün yerine Eifel GP için döndüğünde Hülkenberg’in işini zorlaştırdı ve Alman sürücü en son sürdüğünden beri bir hayli değişen araca adapte olmaya çalıştı.

Motorsport.com tarafından sorulduğunda Green: “Araçta yaptığımız bazı geliştirmeler Silverstone’da onun verdiği geri bildirimlerin direkt sonucuydu. Bu da çok ilginçti. Bugünkü yarıştan sonra verdiği geri bildirimler çok hayret vericiydi.”

“Silverstone’da araçta nelerin değişmesini isteyeceğini ve bizim aracı nasıl hazırladığımıza göre araçtan aldığı hissi söyledi. Biz de bir daha aracı süreceğini düşünmeden Silverstone sonrasında o değişiklikleri yaptık. Ama gördüğünüz üzere yine sürebildi ve biz de araçtaki değişimler hakkında geri bildirim aldık. Bu da çok ilginç ve çok önemliydi.”

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Green, Hülkenberg’in Nürburgring’de güncellenmiş araca alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu kabul etti.

“Bu tür değişiklikler, Cumartesi öğleden sonra yapmak zorunda kaldığı gibi 4 turla alışılacak değişiklikler değil. 4 hızlı turu vardı ve Silverstone sonrasında yaptığımız değişikliklere uyum sağlaması neredeyse imkansızdı.”

“Yani ihtiyacı olan, araçta biraz zaman geçirmekti ve ona da imkan yoktu. Ama yarış sonunda araçla yeterince zaman geçirmiş oldu ve bize verdiği geri bildirimler çok değerliydi. Bu da çok iyi bir şey.”

Green, Hülkenberg’in takımın doğru değişiklikleri yaptığını onayladığını söyledi.

“Evet, sözleri o yöndeydi. Halen yapmamız gereken işler var ama doğru yönde iyi bir adım attığımızı düşünüyorum. Bunların hepsi arka ve ön süspansiyonda direkt onun aracı Silverstone’da sürüşünden sonuçlanan değişimler yapmamız sayesinde oldu.”

Tüm değişiklikler hakkında konuşan Green açıkladı: “Yapmayı planladığımız tüm geliştirmeleri bir araya getirip araç için büyük ve önemli bir geliştirme getirdik.”

“Bunun içinde ön kanat, ön fren havalandırmaları, zemin, arka kanat yan tabakaları, yan kanallar ve aracın gövdesine yapılan geliştirmeler vardı. Aerodinamik olarak yaptığımız yenilikler bunlardı.”

“Arka süspansiyonun iç parçalarıyla da çok çalıştık, süspansiyonun bize daha çok esneklik vermesi ve daha çok düzen seçeneği sunması için arka süspansiyonun çalışma şekliyle de oynadık.”

“Direksiyon sistemine de bir değişiklik getirdik. Tüm bu güncellemeler sadece Mugello ve Rusya arasında geldi.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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