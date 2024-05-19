Hulkenberg Q3'e kalırken, Magnussen Q1'de elenerek hayal kırıklığı yarattı

Imola'da Haas için işler yine karışıktı. Hulkenberg sıralama turlarında iyi bir performans göstererek Q3'e kadar yükseldi. Her ne kadar 10. sırada kalsa da, Verstappen'e hava koridoru desteği vererek sıralama turlarının üçüncü seansında Verstappen'in pol pozisyonunu almasında önemli bir rol oynadı.

Magnussen ise Piastri tarafından engellendiğini düşünerek Q1'de elendi. McLaren'ın kirli havasına maruz kalan Magnussen bir anlık savrulma yaşamasının ardından çaresizce ellerini havaya kaldırdı.

Sıralama turlarında iyi bir performans göstererek yarışa 10. sırada başlayacak olan Hulkenberg, yarışın durağan olacağını ve sıralamanın epey önemli olduğunu belirtti.

Hulkenberg, "Tekrar ilk 10'da yer almak kesinlikle güzel. Q3'teki son turumdan maalesef memnun değilim ancak, Imola'da sıralama turları epey çekişmeli geçiyor."

"Bundan keyif aldım. Yarın pozisyonumuzu korumaya çalışacağız."

"Dün, uzun dönem verilerimiz iyi görünüyordu ve sanırım orta sıra takımların birbirine epey yakın olduklarını gördük."

"Yarış oldukça durağan olabilir, bu nedenle sıralama ve pist pozisyonu çok daha önemli." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen için ise işler pek yolunda gitmedi. Danimarkalı pilot sıralama turlarındaki yoğun trafikten yakındı.

Magnussen, "Bu yıl neler oluyor bilmiyorum ama bu durum devam ediyor ve durması gerekiyor."

"Zamanlama açısından diğerlerine kıyasla farklı bir şey yapıyor gibi görünmüyoruz ancak yedi sıralama seansının beşinde bize sorun yaratan yoğun trafik ile mücadele ettik."

"Geçişlerin kolay olmadığı bir pist. Bakalım neler olacak." dedi.

Takım patronu Komatsu yarışta puan almak için mücadele edeceklerini söylerken Magnussen'in Q1'de elenmesini McLaren'a bağladı.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Komatsu, "Gerçekten karışık duygular yaşıyorum çünkü Kevin'ın potansiyeli vardı. Üçüncü antrenman seansındaki hisleri iyi yöndeydi. İlk antrenman seansındaki performansı iyiydi ve iyi bir tur süresi yapabileceğini hissetti ki buna ben de inanıyorum."

"Son turunda, McLaren'ın pistin ortasında ne yaptığını bilmiyorum, zaman tutulamayacak kadar yavaş bir tura çıkarken orada olmaları çok sinir bozucu. Aslında orada olmamalıydılar ve bu durum Kevin'ın sıralama turlarını mahvetti."

"Öte yandan, Nico çok iyi iki tur attı. Hem Q1'deki hem Q2'deki ikinci turları çok temizdi. Nico harika bir iş çıkardı."

"İki Aston Martin'i de arkamızda bıraktık ancak her iki RB'nin de önümüzde olması can sıkıcı. Araçlarını geliştirdiklerini ve hafta sonunun başından beri hızlı olduklarını görebiliyorsunuz."

"Sonuç olarak Q3'e kalmak çok iyiydi. Bu tam olarak analiz edilmemesine rağmen güncelleştirmelerimizin işe yaradığını gösteriyor çünkü diğer araçlar gelişirken biz hâlâ Q3'e kalıyoruz."

"Yarın puan için mücadele edeceğiz." dedi.