Hulkenberg: "Q2 performansımız sonrası 10. sıra hayal kırıklığı yarattı"

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Sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:17.412 yaparak beşinci olan ve Kevin Magnussen'in 0.7 saniye önünde son bölüme kalan Nico Hulkenberg, son bölümde 1:17.735 yaptı ve 10. oldu.

Eğer Q2'deki turunu atsaydı, pazar günü sekizinci başlayacaktı. Hatta bunu biraz geliştirebilseydi, beşinci sıraya kadar yükselebilirdi.

Tüm bunlar göz önüne alındığında hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Hulkenberg, "Evet üçüncü bölüm, ikincisi kadar sorunsuz ve iyi geçmedi."

"Böyle şeyler maalesef olabiliyor. Bunun nedenini görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Belki biraz daha fazla rüzgar olması, bulutların artması, hava sıcaklığı turumu etkilemiş olabilir ama her ne olursa olsun bize pek fayda getirmedi."

"Bunu söylerken, Q2'deki turum oldukça güzeldi. Bugün Williams'ın önünde olmak, yani sekizinci sırada yer almak güzel olurdu."

"Yarın bunu başarmak zorundayız." cevabını verdi.

Bir süredir yarışmadığı bir pistte bu kadar iyi olmasıyla ilgili Hulkenberg, "Açıkçası tam olarak bu versiyonda olmasa bile burada pek çok kez yarıştım."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Simülatörde bu düzende sürüş yapmak çok keyifliydi. Dün de pisti oldukça çabuk kavradım. Sonuç olarak başlangıçtan itibaren iyi hissettim. Bence araçla aramdaki bağ hâlâ gelişiyor, daha üçüncü yarıştayız. Gittikçe daha iyiye gittiğini hissediyorum ki bu çok güzel."

"kesin bir yorum yapmak zor çünkü üçüncü yarıştayız. Yine de iki kez ikinci bölüme kalmak, evet, iyi bir şey.."

"Fakat tabii ki her şey Pazar gününe bağlı, asıl etkinlik Pazar günü yapılacak. Hafta sonunuzu asla Pazar gününden önce övmemelisiniz."

"Yarışa pek çok bilinmeyenle gidiyoruz. Lastiklerle ilgili bazı ilginç şeyler olabilir ama her zaman olduğu gibi orta grubun yine çok yakın olacağı görüşündeyim. Kendimizi bu mücadele için hazırlayacağız."

Bunun şimdiye kadar yarıştığı en rekabetçi orta grup olup olmadığı sorusuna Hulkenberg, "İlk dört ya da beş takım önde, Alpine'i bilmiyorum ama orta grup beş takımdan oluşuyor. Yani artık arka sıralarda kimse yok."

"Hepimiz aynı grubun içindeyiz ve aramızdaki fark birkaç ondalıktan ibaret. Yani küçük bir hatanın büyük sonuçları olabilir."

"Ayrıca her şey iyi giderse de tam tersi şekilde kendinizi ilk 10'da bulabilirsiniz. Bu eğlenceli." cevabını verdi.