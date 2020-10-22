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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Hulkenberg, Portekiz'de hazır bulunacak

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Hulkenberg, Portekiz'de hazır bulunacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Nico Hulkenberg, Lance Stroll'ün koronavirüs testinin bir kez daha pozitif çıkması ihtimaline karşı Portekiz'de Racing Point ekibinde hazır bulunacak.

Stroll'un Eifel GP sonrasında pozitif çıktığını duyurmasının ardından Racing Point, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portekiz GP için risk almadı ve Hulkenberg'i yedek pilot olarak çağırdı.

Nürburgring'de Stroll, 3. antrenman seansına kadar piste çıkacak gibi duruyordu ancak durumu iyileşmeyince 3. antrenman öncesinde piste çıkamayacağını bildirdi ve takım son anda Hulkenberg'i aradı. Hulkenberg zaten Almanya'da olduğu ve televizyon görevi için piste geleceği için takım şanslıydı. Hulkenberg sıralama seansında piste çıktı ve yarışabilecek dereceyi elde etti.

Yarışa son sıradan başlayan Hulkenberg, 8. olarak takımına önemli puanlar kazandırmış oldu.

Dünkü açıklamasında Stroll, Eifel GP sonrasında testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini izole ettiğini ve sonraki testlerinin negatif çıktığını, bu hafta sonu takıma katılmak için sabırsızlandığını söylemişti.

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Buna rağmen Racing Point, işini şansa bırakmadı. Takım patronu Otmar Szafnayer, "Evet, Nico burada. Sanırım diğer takımlar da ilk defa yedek pilotlarını yarışa getirdiler. Yedek pilot olması mantıklı oluyor." 

"Lance'in buraya gelmeden önceki testleri negatif çıktı. Şu anda pozitif çıkma ihtimali oldukça düşük. Peki sıfır mı?"

"Bunu bilmiyorum ancak düşük diyebilirim. Nico, tedbir amaçlı burada ancak Lance'in bu hafta sonu araçta olacağından eminim." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP Biletler
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Racing Point
Editör Jonathan Noble

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