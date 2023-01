Hulkenberg: "Podyuma çıkmama rekorundan olumsuz etkilenmiyorum"

Haberi dinle

Nico Hulkenberg kariyeri boyunca her zaman hız anlamında iyi sürücülerden birisi olarak kabul edildi fakat hiçbir zaman bunu sonuca dönüştüremedi.

Kariyeri boyunca Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point ve Aston Martin ile 181 yarışa çıktı fakat en iyi sonucu hep dördüncülük oldu.

Bu uzun kariyerinde podyum alamayan Hulkenberg, podyuma çıkmadan en uzun süre yarışan pilot olmaya devam ediyor ve bu rekor uzun yıllar hep onda kalacak gibi görünüyor.

Yine de Hulkenberg, podyuma çıkamamış olmasına ve mevcut duruma rağmen işine odaklanmaya devam ediyor.

35 yaşındaki Hulkenberg, RTL'ye şöyle konuştu: "Bu olumsuz rekoru düşünmüyorum bile."

"Bu sıralamada kimin önde olduğu benim için önemli değil. Ben sadece işime bakıyorum."

"Yeni sezon hazırlıkları benim için iyi gidiyor, yeniden yarış hazırlığı yapmak çok güzel bir duygu."

"Son yılların aksine, antrenman miktarı ve yoğunluğunu yeniden artırdım. Aylarca Formula 1 aracı sürmedikten sonra tekrar direksiyon başına geçtiğinizde gerçekten şok etkisi yaşıyorsunuz."

"Sürüş sırasında vücudunuza binen bu G kuvvetleri çok özel."

"Bir dünya şampiyonu gibi antrenman yapabilirsiniz ama araca ilk bindiğinizde herkes acı çekiyor."

"Şu ana kadar her şey pozitif görünüyor fakat gerçekçi kalmalıyız. Her şey araca bağlı olacak. Önemli olan yılda 24 kez, her seansta, her testte maksimuma ulaşmak olacak."

Podyuma çıkmadan en uzun süre yarışan pilotlar:

1. Nico Hulkenberg 181 Grand Prix

2. Adrian Sutil 128

3. Pierluigi Martini 118

4. Philippe Alliot 109

5. Pedro Paulo Diniz 98

6. Marcus Ericsson 97

7. Ukyo Katayama 95

8. Jonathan Palmer 83

9. Marc Surer 81

10. Vitantonio Liuzzi 80