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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!

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Hulkenberg, Perez'in yerine F1'e dönebilir!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Tem 2020 19:55

Nico Hulkenberg, Sergio Perez’in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu Racing Point'le F1'e dönebilir.

FIA, Perşembe akşamı Perez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Meksikalı pilotun bu hafta sonu Silverstone'da yarışamayacağını öğrenmişti.

Motorsport.com, Racing Point için ilk tercihin Renault'dan ayrılan Nico Hulkenberg olduğunu öğrendi.

Şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor ancak İngiliz ekip, tercihini daha önce 2012, 2014-16 yılları arasında birlikte çalıştığı Alman pilottan yana kullanacak gibi görünüyor.

Son F1 yarışına 2019 Abu Dhabi'de Renault ile çıkan Hulkenberg, virüsü taşımadığından emin olmak için COVID-19 testinden geçmek zorunda kalacak ve ayrıca Perez'in yerine geçmek için takımla anlaşması gerekecek.

Perez'in önümüzdeki hafta sonu Silverstone'da yapılacak ikinci yarışı da kaçırması bekleniyor.

Çünkü COVID-19 testi pozitif çıkan pilotun, test tarihinden itibaren 10 gün boyunca karantinada kalması gerekecek. Perez'in COVID-19 testi bugün pozitif çıktığı için iki yarışta da karantinada kalması gerekiyor.

Racing Point, herhangi bir yedek pilota sahip değil.  Bunun yerine Mercedes'in yedek pilotları Esteban Gutierrez ve Stoffel Vandoorne'a sahipler.

Ancak Vandoorne, Berlin Formula E yarışına hazırlanıyor ve Esteban Gutierrez de son yarışına 2016'da çıktı. Racing Point'in bunun üzerine daha yeni yarışma deneyimine sahip eski pilotu Hulkenberg'i istediği düşünülüyor.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Editör Luke Smith

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