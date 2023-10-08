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Hulkenberg: "Ocon'un Perez'i görmesi mümkün değildi"

Haas pilotu Nico Hulkenberg, Esteban Ocon ve Sergio Perez ile temas yaşadığı 3 araçlı kazada kendi açısından neler yaşandığını anlattı.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Nico Hulkenberg, Haas VF-23, gridde yerini aldı

Sergio Perez, Esteban Ocon ve Nico Hulkenberg arasında yaşanan kaza, Katar'daki sprint yarışında 3. ve son kez güvenlik aracının piste girmesine neden oldu. 

11. turda ilk viraja doğru ilerlerken Hulkenberg, Ocon'a içeri çizgiden bir atak yaptı. İlk virajın çıkışında, ikinci viraja doğru ilerlerken Ocon dışarıda, Hulkenberg içeride kaldı ve 2. viraja yan yana ilerlediler. 

Bu ikilinin en dışarısına, sağ tarafına ise Perez geldi. Bu noktada yumuşak lastiklerinin bitmesi nedeniyle zorlanan Ocon, 2. viraja doğru ilerlerken pozisyonunu korumak için biraz sağa doğru ilerleyince Hulkenberg'e çarptı ve sonrasında da Hulkenberg, Perez ile de temas yaşadı. 

Yani Alman pilot iki pilot arasında sıkışmış oldu. Bu talihsiz temasın ardından üç pilot da yarışa veda etti. 

Kazanın ardından konuşan Hulkenberg, neler olduğunu anlattı ve şu ifadeleri kullandı: "İki pilot arasında sandviç oldum. Söylenecek fazla bir şey yok, çok hızlı gelişti ve oldukça talihsiz bir olaydı." 

"Birinci virajda [Ocon'a] atak yapıyordum ve içerideydim. İlk virajın çıkışında iyi bir tutuş yakaladım ve ikinci viraja girerken Ocon ile yan yanaydım."

"Elbette asıl olarak Ocon ile yarışıyordum ve onu izliyordum. Sonrasında Checo çok geç bir şekilde sağımıza geldi. Oradan kaçmaya çalıştım ama çok geçti. Üçümüz için de çok talihsiz bir olaydı."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ardından Hulkenberg'e, "Ocon, en sağda yer alan Perez'i görebilir miydi?" sorusu yöneltildi.

Alman pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bence Ocon, Checo'yu göremezdi. Onu [Ocon] suçlamak isterdim ama bu olayda suçlayamam çünkü Checo'yu göremezdi ve bu yüzden sağ tarafta daha çok boşluk olduğunu düşündü." 

"Bazen böyle şeyler oluyor, yine de sinir bozucu çünkü bugün orta hamur tercihimiz oldukça iyi gözüktü. Bir ya da iki puan alabilirdik bu yüzden bu kaza bizim için oldukça sinir bozucu." 

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