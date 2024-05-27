Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, Monako Grand Prix startında yaşadığı kazanın hem Sergio Perez hem de takım arkadaşı Kevin Magnussen açısından "aptalca" ve "gereksiz" olduğunu söyledi.
Fotoğraf: Erik Junius
Açılış turundaki kaza nedeniyle kırmızı bayraklar sallanırken pistteki enkaz
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull Racing RB20 pilotu Sergio Perez'in açılış turunda yaptığı kazanın ardından hasar gören aracı pistten çıkarıldı
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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