Hulkenberg: "Perez ve Magnussen arasındaki 'aptalca' kaza gereksizdi"

Massenet'e doğru yokuş yukarı tırmanışta Red Bull pilotu Perez ve Magnussen'in tekerlekleri birbirine temas etti ve Perez ağır bir kaza geçirerek yarışa kırmızı bayrak çekilmesine neden oldu.

Peşindeki Nico Hulkenberg de Perez'in spin atan Red Bull'unun arka aksına çarpmasını önleyemeyince kazaya karıştı ve üç pilotun da yarışı o anda sona erdi.

Hulkenberg, Sky Almanya'ya yaptığı açıklamada "Kevin ve Checo arasında aptalca bir şey olduğu açıktı."

"Checo'nun Kevin'i görüp görmediğini bilmiyorum. Checo boşluk bırakabilirdi. Aynı zamanda Kevin'in de pistin daraldığı ve 3. viraja kadar küçük kıvrımların olduğu yerde kalma konusunda çok iyimser olduğunu düşünüyorum."

"Bence her ikisi için de gereksiz olan bu durum kolayca önlenebilirdi. Açıkçası, doğrudan olaya dahil olmayan benim için en kötüsü bu. Muhtemelen onda iki farkla kaçırdım. "

"Yolun iki kat ilerisinde olsaydım, beni ıskalayacaktı. Çok üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım çünkü ekipteki herkes, hepimiz çok fazla enerji ve zaman harcıyoruz ve bu sadece sinir bozucu." dedi.

Açılış turundaki kaza nedeniyle kırmızı bayraklar sallanırken pistteki enkaz Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Autosport tarafından Magnussen'in sollamanın son derece zor olduğu bir pistte bu kadar küçük bir boşluğa girmesinin mantıklı olup olmadığı sorulduğunda Hulkenberg, "Evet, elbette ama kimse Monaco Grand Prix'sini birinci turda kazanamadı. Dolayısıyla, hesaplanmış riskler ve mantıklı riskler almalısınız..."

"Her zaman risk-ödül sorusunu kendiniz [yanıtlamanız] gerekir." şeklinde cevap verdi.

Magnussen, Perez'in daha fazla alan bırakmasını beklediğini çünkü yolun virajlı olması nedeniyle sağ taraftaki boşluğunun doğal olarak kapanmaya başladığını söyledi.

Magnussen, "Açıkçası benim düşündüğüm gibi boşluk bırakmadı. Ön tarafımın büyük bir kısmı, ön tekerleğimin tamamı onun arka tekerleğinin önündeydi.

"Dolayısıyla, sağında bir araç için yer bırakmasını beklerdim, özellikle de iç tarafında kimse olmadığı için. Solunda ise tamamen açık bir yol vardı. Bu yüzden beni duvara sıkıştırdı."

"Bir kazada iki arabayı birden görmek hiç iyi değil. Berbat bir şey. B**tan, b**tan bir durum." dedi.

Magnussen bir yarış men cezasından sadece iki ceza puanı uzakta ancak FIA hakemlerinin kazayı bir yarış olayı olarak değerlendirmesinin ardından yaptırımdan kurtuldu ve temas için ceza almış olsaydı "çok şaşıracağını" söyledi.