Hulkenberg: "Perez arkamda çok zaman kaybetti!"
Nico Hulkenberg, Avusturya GP Sprint yarışının açılış turunda liderliği ele geçirebileceğini düşünmese de Sergio Perez'e zaman kaybettirdiği için memnun.
Hulkenberg, Sprint Shootout'ta oldukça iyi bir 45 dakika geçirdi ve dördüncülüğü elde etti.
Öğleden sonra gerçekleşen Sprint'te ise ön tarafa tutunmaya çalıştı ve yarışı altıncı sırada bitirdi.
Haas pilotu, Sprint'te puan almayı hiç beklemediklerini ve takım olarak ellerine geçen fırsatı iyi bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.
"Hareketli ve yoğun bir seanstı ama tabii ki olumluydu."
"Startta liderliği almayı düşünmüyordum ama [Max Verstappen ve Perez'in] yakın olduklarını, mücadele ettiklerini gördüm. Bunun üzerine üçüncü virajda içeriye geçmeye karar verdim ve Checo'nun pozisyonunu ele geçirdim; bu muhtemelen onu çok kızdırdı çünkü arkamda çok zaman kaybetti!"
"Buraya gelirken Sprint yarışında puan almayı gerçekten beklemiyorduk, fazladan puan aldığımız için çok mutluyum. Karışık koşullarda eğlenceli bir yarış oldu. Evet, bence takım ve ben iyi iş çıkardık ve kendimizi ödüllendirdik."
"Fırsatçıydık ve bu yüzden şimdi iyi bir sonuç aldık. Sıralamalarda güçlü olduğumuzu biliyoruz ancak sorun yarışlarda. Yani evet, bugünü takımın ilerlemesi konusunda bir kriter olarak almamalıyız."
Hulkenberg de pistin kurumasıyla kuru zemin lastiklerine geçen pilotlardan biriydi. Eğer biraz daha erken davranmış olsaydı öndeki Aston Martin'leri geçip geçemeyeceği sorulduğunda Danimarkalı pilot, "Muhtemelen evet." yanıtını verdi.
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