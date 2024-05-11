Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu
Nico Hulkenberg, yarış kazanmadan en çok yarışan pilot olarak tarihe geçti.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde 209. yarışına Nico Hulkenberg, pek de istenmeyen bir rekorun yeni sahibi oldu.
2010 yılında F1'e giren Hulkenberg, henüz podyuma çıkmayı başaramadı ve bu alanda talihsiz bir rekora doğru gidiyordu.
Tarihte yarış yarış kazanmadan en çok yarışa çıkan pilot 208 yarışla Andrea de Cesaris'ti.
Ancak Hulkenberg, geçen hafta sonu 209. yarışında galibiyete ulaşamayınca, bu alanda rekorun tek sahibi oldu.
Yarış kazanmadan en çok yarışan pilotlar:
|#
|Sürücü
|GRAND PRIX
|EN İYİ SONUÇ
|1
|Nico Hulkenberg
|209
|4.
|2
|Andrea De Cesaris
|208
|2.
|3
|Nick Heidfeld
|183
|2.
|4
|Romain Grosjean
|179
|2.
|5
|Kevin Magnussen
|168
|2.
|6
|Martin Brundle
|158
|2.
|7
|Lance Stroll
|148
|3.
|8
|Derek Warwick
|146
|2.
|9
|Jean-Pierre Jarier
|134
|3.
|10
|Eddie Cheveer
|132
|2.
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