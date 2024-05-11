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Formula 1 Miami GP

Hulkenberg, "pek de istenmeyen bir rekorun" yeni sahibi oldu

Nico Hulkenberg, yarış kazanmadan en çok yarışan pilot olarak tarihe geçti.

Ezel Tan
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde 209. yarışına Nico Hulkenberg, pek de istenmeyen bir rekorun yeni sahibi oldu.

2010 yılında F1'e giren Hulkenberg, henüz podyuma çıkmayı başaramadı ve bu alanda talihsiz bir rekora doğru gidiyordu.

Tarihte yarış yarış kazanmadan en çok yarışa çıkan pilot 208 yarışla Andrea de Cesaris'ti. 

Ancak Hulkenberg, geçen hafta sonu 209. yarışında galibiyete ulaşamayınca, bu alanda rekorun tek sahibi oldu.

Yarış kazanmadan en çok yarışan pilotlar:

# Sürücü GRAND PRIX EN İYİ SONUÇ
1 Nico Hulkenberg 209 4.
2 Andrea De Cesaris 208 2.
3 Nick Heidfeld 183 2.
4 Romain Grosjean 179 2.
5 Kevin Magnussen 168 2.
6 Martin Brundle 158 2.
7 Lance Stroll 148 3.
8 Derek Warwick 146 2.
9 Jean-Pierre Jarier 134 3.
10 Eddie Cheveer 132 2.

 

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