Geçtiğimiz hafta sonu Miami Grand Prix'sinde 209. yarışına Nico Hulkenberg, pek de istenmeyen bir rekorun yeni sahibi oldu.

2010 yılında F1'e giren Hulkenberg, henüz podyuma çıkmayı başaramadı ve bu alanda talihsiz bir rekora doğru gidiyordu.

Tarihte yarış yarış kazanmadan en çok yarışa çıkan pilot 208 yarışla Andrea de Cesaris'ti.

Ancak Hulkenberg, geçen hafta sonu 209. yarışında galibiyete ulaşamayınca, bu alanda rekorun tek sahibi oldu.

Yarış kazanmadan en çok yarışan pilotlar: