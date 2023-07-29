Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Haas pilotu Nico Hulkenberg, sıralama turlarında geride kalmasının ardından pazar günü pek de iyi bir yarış geçirmelerini beklemiyor.
Nico Hülkenberg, Spa-Francorchamps'taki 2023 Belçika Grand Prix'sine en geriden başlayacak.
Hidrolik sorunuyla boğuşan Alman pilot, seans içerisinde gerçekçi bir tur atamadı ve bundan ötürü en geride kaldı.
Hulkenberg şöyle konuştu: "İlk denememin ardından araçta hidrolik sorunu yaşadık ve bunu düzeltmeye çalıştık."
"Çocuklar seans bitmeden önce tamir etmek için ellerinden geleni yaptılar."
"Aslında tekrar çıkmayı başardık ama başka bir deneme yapmak için yeterli zaman yoktu."
"Bu da seansı bizim için bitirdi. Sanırım yarım dakikaya daha ihtiyacımız vardı."
"Elbette sinir bozucu çünkü daha fazlasını bekliyordum..."
Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Sorun yaşamasaydık nerede olurduk emin değilim. Sabahki ilk turlarda da araç o kadar iyi hissettirmedi."
"Denge iyi değildi, dolayısıyla şu ana kadar zor bir hafta sonu oldu. Fakat şu an sahip olduğumuzdan daha fazlası mümkün olabilirdi."
"Bu yıl kuruyan bir pistte hep iyi performans sergiledik ancak şimdi sadece spekülasyon yapabiliriz."
"En iyi başlangıç pozisyonunda değiliz, bu yüzden Pazar günkü yarıştan beklentilerim düşük."
Kevin Magnussen ise ikinci bölüme kalsa da, aldığı ceza sonrası geriye düştü.
Danimarkalı pilot, "9. virajda pist dışına çıktım ve duvara çarptım, araçta hasar oluştu."
"Belki biraz daha fazlası olabilirdi ama sanırım herkes bu koşullarda böyle hissediyor, tur zamanı anlamında hep daha fazlasını yapmak mümkün."
"Bugün maksimumu alamasam da sonuç o kadar da kötü değil."
"Cumartesi günü, sprintten önceki sıralamalarda da aynı koşullar olabilir, dolayısıyla sonucun ne olacağını göreceğiz." dedi.
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek
Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek Haas, 2023 aracını geliştirmeye devam edecek
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz" Hulkenberg: "Hâlâ lastikleri çok fazla kullanıyoruz"
Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"
Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor" Hulkenberg: "Haas'ın yarış temposunu arttırması gerekiyor"
Magnussen, Leclerc'i engellediği için grid cezası aldı
Magnussen, Leclerc'i engellediği için grid cezası aldı Magnussen, Leclerc'i engellediği için grid cezası aldı
Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum"
Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum" Magnussen: "Baba olmanın beni yavaşlattığını sanmıyorum"
Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu" Magnussen: "Yarışta yapabileceğim hiçbir şey yoktu"
Son Haberler
Canlı anlatım: Belçika GP
Canlı anlatım: Belçika GP Canlı anlatım: Belçika GP
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım" Leclerc: "2019'u tekrarlamaya çalışacağım"
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı 2023 WSBK Most 2. yarış: Toprak lider giderken düştü, Bautista kazandı
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri 2023 Belçika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar