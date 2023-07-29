Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"

Nico Hülkenberg, Spa-Francorchamps'taki 2023 Belçika Grand Prix'sine en geriden başlayacak.

Hidrolik sorunuyla boğuşan Alman pilot, seans içerisinde gerçekçi bir tur atamadı ve bundan ötürü en geride kaldı.

Hulkenberg şöyle konuştu: "İlk denememin ardından araçta hidrolik sorunu yaşadık ve bunu düzeltmeye çalıştık."

"Çocuklar seans bitmeden önce tamir etmek için ellerinden geleni yaptılar."

"Aslında tekrar çıkmayı başardık ama başka bir deneme yapmak için yeterli zaman yoktu."

"Bu da seansı bizim için bitirdi. Sanırım yarım dakikaya daha ihtiyacımız vardı."

"Elbette sinir bozucu çünkü daha fazlasını bekliyordum..."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Sorun yaşamasaydık nerede olurduk emin değilim. Sabahki ilk turlarda da araç o kadar iyi hissettirmedi."

"Denge iyi değildi, dolayısıyla şu ana kadar zor bir hafta sonu oldu. Fakat şu an sahip olduğumuzdan daha fazlası mümkün olabilirdi."

"Bu yıl kuruyan bir pistte hep iyi performans sergiledik ancak şimdi sadece spekülasyon yapabiliriz."

"En iyi başlangıç ​​pozisyonunda değiliz, bu yüzden Pazar günkü yarıştan beklentilerim düşük."

Kevin Magnussen ise ikinci bölüme kalsa da, aldığı ceza sonrası geriye düştü.

Danimarkalı pilot, "9. virajda pist dışına çıktım ve duvara çarptım, araçta hasar oluştu."

"Belki biraz daha fazlası olabilirdi ama sanırım herkes bu koşullarda böyle hissediyor, tur zamanı anlamında hep daha fazlasını yapmak mümkün."

"Bugün maksimumu alamasam da sonuç o kadar da kötü değil."

"Cumartesi günü, sprintten önceki sıralamalarda da aynı koşullar olabilir, dolayısıyla sonucun ne olacağını göreceğiz." dedi.