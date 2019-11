Hulkenberg: "Orta grup çok yakın"

Nico Hulkenberg ikinci antrenman seansını 11. sırada tamamladı ve takım arkadaşıyla arasındaki fark ise sadece 0.031 saniyeydi.

Günün ardından konuşan Hulkenberg, mücadelenin çok yakın olduğunu ve temiz turlar atmanın çok önemli olacağını dile getirdi.

Alman pilot, "Yarın yağmur olmayacağı için üzgünüm, umarım yağmur 48 saat daha yağarsa çok iyi olur! Ancak elimizde olanlarla çalışacağız ve durumu kullanmaya çalışacağız. Cuma sekteye uğradı, ama aslında sadece bir seans da faydalıydı ve gün iyi geçti."

"Gridin ortası çok yakın. 0.1 veya 0.2 saniye içerisinde dört ya da beş takım var. Pek çok takım orta grupta çok iyi performans gösteriyor. Bu yüzden her ondalık çok önemli olacak. Etrafınızda her şeyi mükemmel şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi taktirde her şeyi kaybedebilirsiniz."

"Bu pistte, sadece pilot değil araç da önemli. Her zaman olduğu gibi sahip olduğumuz güçle her şeyi yapacağız. Sonunda ne olacağını görelim."

"Bence gün çok kötü değil. Dürüst olmak gerekirse her şey tamamen yolunda gitmedi ve birkaç sorun yaşadık. Ancak genel olarak bakarsak çok da kötü değil."

"Orta grup çok yakın ve onlardan uzak kalmaya çalışacağım." dedi.