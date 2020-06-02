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Formula 1 / Haberler

Hulkenberg, Nürburgring'de Lamborghini Huracan GT3'ü test etti

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Hulkenberg, Nürburgring'de Lamborghini Huracan GT3'ü test etti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 15:11

Formula 1'den ayrılan Nico Hulkenberg, şimdi farklı bir aracın direksiyonuna geçmiş gibi görünüyor.

Motorsport.com, Renault'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir F1 takımıyla anlaşamayan ve koltuksuz kalan Nico Hulkenberg'in Nürburgring Pisti'nde, Lamborghini Huracan GT3'le özel bir test gerçekleştirdiğini öğrendi.

Team Mcchip-dkr, iki test aracını yeniden açılan Nürburgring yarış pistine götürdü ve Hulkenberg de testler yaptı.

Ayrıca Mike Hansch de testte yer aldı.

Takım patronu Danny Kubasit, Motorsport.com'a, "Çok hızlıydı ve iyi geri bildirimler verdi." dedi.

Hulkenberg'in adı 2020 sonrası için Renault F1 takımıyla anılıyor. Aynı zamanda Audi FE koltuğu için de adı geçiyor.

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Nico Hülkenberg

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Fotoğraf: mcchip-dkr

Nico Hülkenberg

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Fotoğraf: mcchip-dkr

Nico Hülkenberg

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Fotoğraf: mcchip-dkr

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg Şimdi al
Editör Hujber Dávid

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