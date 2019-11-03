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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hulkenberg mutsuz, Ricciardo mutlu

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Hulkenberg mutsuz, Ricciardo mutlu
Ekleyen:
, Editör
3 Kas 2019 15:20

Sıralama turlarının ardından Nico Hulkenberg güven eksikliğinden yakınırken, son bölüme kalan Daniel Ricciardo daha mutluydu.

Nico Hulkenberg sıralama turlarında 11. en hızlı zamanı yaparken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo dokuzuncu sırada yer aldı.

Seans sonrası konuşan Hulkenberg, araçta pek iyi hissetmediğini dile getirdi.

"Bugün üçüncü bölüme kalmak için yeterince iyi değildik. Maalesef yeterli tempo yakalayamadım ve araçta istediğim uyum yoktu. Bu yüzden son ondalıkları bulamadım. Aslına bakarsak turlardan memnundum. Neler olduğunu anlamalıyız. 11. sıra bence iyi bir başlangıç pozisyonu. Lastik seçiminde özgürüz ve yarın tekrar savaşmaya hazır olacağım."

11. sıranın dokuzunculuktan daha mi iyi olduğu sorusuna, "Bilemiyorum. Yarın öğreneceğiz. Fakat şampiyona için verilen savaşta ikisine birden sahip olmak harika. Ama neler olduğunu sadece yarıştan sonra bilebiliyorsunuz."

"Araç genel olarak fena değil ama arka kısmıyla biraz fazla mücadele ediyordum. En iyi ritmi yakalayamadım, uyumu yakalayamadım. Bu yüzden son 0.1 veya 0.2 saniyelik kısmı bulamadım. Yani durum buydu."

"Düşük yakıtta cuma günü bile rahat değildim, uzun sürüşlerde ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten iyi bir noktadaydık. Umarım yine o noktayı bulabiliriz." yanıtını verdi.

Daniel Ricciardo ise takım arkadaşına kıyasla daha mutluydu.

"Son birkaç sıralama turlarında yeterince mutlu değildim ancak bu kez daha iyi durumdaydık ve araçtan her şeyi çıkardım. Yarın yumuşak lastikle başlayacağız ve bu, başlangıç için en iyi lastik değil. Gridin temiz tarafında olacağız. O yüzden başımızı eğmeli ve elimizden geleni yapmalıyız."

"McLaren bu yıl bizim için hedefti, ancak yılın sonuna geldik. Bu yıl bizden daha iyi olduklarını kabul etmek zorundayız. Şimdi önde oldukları için hayal kırıklığına uğramak mantıklı değil, çünkü zaten önde olduklarını biliyoruz. Onların arkasında olmak yapabileceğimiz en iyi şeydi. Elbette bunu söylerken önümüzdeki birkaç yarıştan vazgeçtiğimizi söylemiyoruz."

"Yarışa bakıyoruz ve McLaren'ın ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum, ama bugün bizim için olumlu bir gündü."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Editör Kemal Şengül

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