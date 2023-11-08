Hulkenberg mutsuz: "Güncellenen araç bekleneni vermedi"

Haas, yeni araçla orta grubun önüne dönmeyi beklerken, bitime iki yarış kala son sırada yer alıyor.

Bu ters etki, Amerika Grand Prix'sine getirilen güncelleme paketine rağmen değişmemiş durumda.

Araç tek turda zaman zaman iyi görünse de, yarış temposu rakiplerinin çok gerisinde. Bu da kaotik bir yarış olmadığı sürece puan almalarını engelliyor.

Bu yıl takıma katılan Nico Hulkenberg, B-versiyon VF-23'ün bekleneni vermediğini, hatta bazı açılardan selefinden "daha kötü" olduğunu söyledi.

Haas pilotu Nico Hulkenberg, "İleriye doğru gitmemizi sağlamadı. Artık bunu anlıyoruz ve biliyoruz."

"Bazı yerlerde benzer, bazı yerlerde daha iyi ve bazı yerlerde ise daha kötü hissettiriyor. Aşağı yukarı benzer diyebilirim."

"Oysa performans anlamında ileriye doğru büyük bir adım atmamız gerekiyordu. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, during the drivers parade

Alman pilot, bundan sonra ne olacağı konusunda endişeli.

"Önümüzdeki yıl için araç konsepti ve aerodinamik anlamda neler yapacağımıza detaylıca bakmamız gerekiyor."

"Şu anda en zayıf noktamız aerodinami ve bunu çözmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gelecek yıl da benzer durumda olacağız."

Hulkenberg, şu anda aracı sürmekten pek keyif almadığını da ekledi.

"Harika bir durum değil. Özellikle Pazar günü öğleden sonra gerçekten acı verici oluyor. Pazartesi ve Salı günleri de zor geçiyor."

"Çarşamba günü genellikle bunu sindirmeye başlayıp, hayatıma devam ediyorum."

"Fakat Pazar günleri genellikle o kadar da eğlenceli olmuyor."