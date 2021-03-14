Hulkenberg, Mercedes’te yedek pilot rolünü alabilir

Alman takım, Mercedes Formula E sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries’in yedek sürücüleri olacağını açıklamıştı.

Ancak, sezonun ilk yarısında İspanya, Monako ve Azerbaycan GP’leri tarihleri, Formula E’yle çakışacak ve aynı durum sonraki tarihlerde de yaşanabilir.

Mercedes, bu hafta sonlarında Hulkenberg’i yanında görmek istiyor ve bu durumda Alman sürücü, Aston Martin’le paylaşılacak.

Sergio Perez ve Lance Stroll’ün COVID-19’a yakalanması sebebiyle Hulkenberg, 2020 sezonunda üç defa Racing Point aracıyla piste çıkmıştı.

Hulkenberg’in Aston Martin yedek sürücülüğü rolünü alacağı konuşuluyordu ancak bu durumda Mercedes’le aralarında hiçbir anlaşma imzalanmamıştı.

Motorsport.com tarafından konuyla ilgili gelişmeler sorulduğunda Wolff, ‘’Formula E’de yarışan iki yedek sürücümüz Stoffel ve Nyck’in de gelemeyeceği durumlar olacak ve bazı yarışlar çakışacak.’’

‘’Nico’nun bu jenerasyon F1 araçlarını ve lastiklerini tanıdığını düşünüyorum. Bir çözüm olarak onun kadromuzda olması iyi olacaktır, belki başka takımlarla da paylaşılabilir. Çünkü o saygı duyulan bir sürücü.’’

‘’Bu iyi olurdu ancak daha tamamlanmadı. Bunu kalem, kağıda dökmedik.’’ dedi.

McLaren’ın da hâlâ bir yedek sürücü seçeceği yok ve geçen sezonda da olduğu gibi Mercedes’le sürücüleri paylaşmak istiyorlar.

2017 ve 2018’de McLaren ekibiyle çalışan Vandoorne, Woking merkezli takım için tanıdık bir isim. İhtiyaç olması durumunda Belçikalı sürücünün yardıma koşması, daha kolay olacaktır.

De Vries de McLaren genç sürücü programındaydı ancak, Aralık’taki Abu Dhabi testlerinde Mercedes için sürüş yapana kadar herhangi bir F1 aracı sürmemişti.

McLaren da, Formula E sürücülerinin müsait olmadığı hafta sonlarında Hulkenberg’le çalışabilir.

Bu konuda Andreas Seidl, ’’Kendi tarafımızda, geçen sene yaptıklarımızın aynısını yapacağız.’’

‘’Toto’yla ve Mercedes’le, onların yedek sürücülerini kullanmak adına bir anlaşma yapacağız. Bundan mutluyuz.’’ dedi.