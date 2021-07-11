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Hulkenberg: ''Mercedes'in elinde hâlâ bir şeyler var''

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Nico Hulkenberg, Mercedes'in bu sezonki şampiyonluk mücadelesinden henüz düşmediğini ve Alman takımın W12'yi geliştirmesini beklediğini söyledi.

Hulkenberg: ''Mercedes'in elinde hâlâ bir şeyler var''

Alman sürücü şu anda hem Mercedes'in hem de Aston Martin'in yedek sürücülüğünü yapıyor ve bu sezon henüz, geçtiğimiz yıl Racing Point'ten gelen iki arama gibi yarışlara çağırılmış olmasa da, 2021 Hulkenberg'in hatırlayacağı bir yıl olacak.

33 yaşındaki pilot, yakın zamanlarda Egle'yle evlendi ve Eylül ayında ilk çocuklarını bekliyorlar.

Ancak Hulkenberg, Formula 1'e yakın ilgi göstermeye devam ediyor ve Mercedes'in geri gelmesini bekliyor.

RTL'ye konuşan Hulkenberg şu ifadeleri kullandı: ''Olay oldukça basit, Red Bull'un daha hızlı, daha iyi bir aracı var.''

''Kışın yapılan kural değişikliklerinde, Red Bull'un, Mercedes'ten daha az kaybı oldu. Bu yüzden de öndeler.''

''Ancak hiçbir şey bitmedi. Mercedes'in adını hemen çizmezdim. Bence kesinlikle güncelleme anlamında ellerinde hâlâ bir şeyler var ve araçlarını geliştirebilirler.''

Alman takım şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 44 puan arkasında ve Britanya Grand Prix'sine yeni güncelleme getireceklerini açıklamışlardı.

Durumun bu şekilde devam etmesiyle, Verstappen Hamilton'ın sekizinci şampiyonluğunu almasını bu sezon için engelleyebilir.

Hulkenberg, Hollandalı sürücünün ileride birçok şampiyonluk için yarışacağını düşündüğünü de ekledi.

Hulkenberg, ''Max, birçok dünya şampiyonluğu için savaşacak. Şu anda çok başarılı gidiyor, çok özgüvenli ve aracına güveniyor.''

''Uzun zamandır süregelen bir arkadaşlığımız var. Benim Flemenkçe konuşuyor olmam da aramızda bir bağ kuruyor. Bence birbirimizi iyi anlıyor ve birbirimizi seviyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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