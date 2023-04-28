Hulkenberg: "Melbourne, doğru yönde ilerlediğimizin bir kanıtı"

Bakü'den bir önceki durak olan ve olaylarla geçen Avustralya Grand Prix'sinde, üç kez çıkan kırmızı bayraklar ve yarışın güvenlik aracı ardında bitmesi üzerine FIA'nın kararları çok konuşuldu.

Bariyerlere çarparak ikinci kırmızı bayrağa sebebiyet veren Kevin Magnussen'in takım arkadaşı Hulkenberg, komiserler kurulunun durumu ele alış şekli hakkında yorum yaptı.

Alman pilot, "Yarınki toplantıda bu konu uzun uzun tartışılacak. Demek istediğim, farklı insanlar farklı görüşlere sahip ve herkesi memnun edemezsiniz."

"Açıkçası ilk kırmızı bayrak korkutucuydu, ancak gördüğüm kadarıyla pistte sadece çakıl vardı, bariyer hasarı yoktu ve büyük bir onarım gerekmiyordu. Sanırım geçmişte bu tür bir şey için kırmızı bayrak görmemiştik. Yani, belki bu tartışılabilir ve sorgulanabilir."

"Sanırım ikinci kırmızı bayrağa Kevin sebep oldu, değil mi? Evet, ikinci ve üçüncü virajlar arasındaki düzlükte çok fazla enkaz vardı. Tekerlekten çok fazla metal magnezyum parçalar ve karbon vardı ki bunun lastikler için tehlikeli olduğunu biliyoruz. Yani evet, belki burada kırmızı bayrak biraz daha anlaşılabilirdi."

"Ancak ikinci kırmızı bayraktan sonra yarışa geri dönmemiz yarım saat kadar sürdü, bu biraz sinir bozucuydu. Ve ardından son kırmızı bayrak da çıktı. Tabii ki enkazlar vardı ancak ama yarışın bitimine bir tür kalmıştı. Yani kırmızı bayrak çıkmadan direkt güvenlik aracıyla sonlanabilirdi." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-23 and Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Kırmızı bayrakların ardından verilen durarak start kararları hakkında ise Hulkenberg, "Bence bu, takımlar ve pilotlar için zor bir durum çünkü tüm hafta sonu boyunca iyi bir iş çıkarıp, çalışıp; kendinizi iyi bir pozisyona getiriyorsunuz fakat sonra bir durarak start kararı alınıyor..."

"Fernando'nun durumunda gördüğünüz gibi bu gerçekten zar atmaya ya da kumarhaneye gitmeye benziyor: Spin attı ve eğer kırmızı bayrak olmasaydı tüm yarışı ve podyumu kaybedecekti. Bence bu tür 'rastgele' durumlar ve F1 için doğru değil."

"Özellikle de artık daha düşük lastik battaniyesi sıcaklıklarına sahip lastiklerimiz varken, yavaş bir formasyon turu atmamız bizi zorluyor. Yol tutuşu azalıyor ve yol tutuşu azalınca kontrol de azalıyor. Dolayısıyla, bize yol tutuşu sağlamanın daha iyi bir yolunu bulamazsak, bu çok zor olacak." dedi.

Hulkenberg, yarıştaki kararlardan tam anlamıyla memnun olmamasına rağmen Haas'ın Avustralya'daki performansından oldukça memnun.

Hulkenberg, "F1'e iyi bir şekilde geri döndüm. İlk üç yarışta dik bir öğrenme eğrisi vardı ancak her sezonun başlangıcında böyle olur."

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton

"Sanki üç yarıştan daha fazlasını yapmışız gibi geliyor, değil mi? Çünkü neredeyse Mayıs ayındayız ama sadece üç yarış yaptık."

"Şu ana kadar her şey olumlu. Bence Melbourne'da elde ettiğimiz sonuç ve aldığımız puanlar bunu doğruladı. Bence bu; yaptığımız işin, harcadığımız emeğin doğru olduğunun bir kanıtı ve sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Bahreyn'e kıyasla aracın şu anki haline bakarsam, oldukça büyük bir fark görüyorum." dedi.

Hulkenberg, bu hafta sonu ilk kez koşulacak olan bağımsız yeni Sprint formatı 'Sprint Shootout' hakkında da konuştu.

Haas pilotu, "Bence takımlar ve pilotlar için yoğun geçecek."

"Açıkçası dört önemli seans var ve bu, normal bir yarış hafta sonundan iki kat daha fazla."

"Kesinlikle zor olacak ama kendimi buna hazır hissediyorum."

"Ama dürüst olmak gerekirse, bu değişim kararını neden aldıklarını düşünmedim bile. Kuralları onlar koyuyor, biz uyguluyoruz." şeklinde yorum yaptı.