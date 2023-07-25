Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Haas en son Miami Grand Prix'sinde puan almıştı ve Hulkenberg o zamandan beri yapılan altı yarışın dördünde ilk 10'a girmeyi başardı.

Son sıralama turunda Hungaroring'de 10. sırada yer aldı ancak 70 turluk yarışın sonunda 14. sıraya geriledi. Takım arkadaşı Magnussen de 17. sırayı elde etti.

Haas, bu sezon sıralama turlarında iyi bir performans gösterse de yarış temposunda geriye düşüyor ve Ralf Schumacher, bunun sorumlusu olarak takım patronu Steiner'ı gösteriyor.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Schumacher, "Bu çok açık. Geçen yıl araç iyiydi ve o zamandan beri hiçbir şey olmadı. Takım patronu başkalarından talep ettiklerini kendisinden ve takımdan da talep etse her şey daha iyi olurdu."

"Açık olan bir şey var ki pilotlar -özellikle bir pilot- sıralama turlarında harika bir iş çıkarıyor ama araç yapması gerekeni yapmıyor."

"Her şeyi küçük bir takım olmaya bağlayamazsınız - sonuçta Formula 1'desiniz ve gelişmek istiyorsunuz." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hulkenberg, yarışlarda sıralama performansını yakalayamamanın son zamanlarda 'çok sinir bozucu' olduğunu kabul ediyor.

Pazar gününün ardından Hulkenberg, "Dürüst olmak gerekirse, beklentilerimize göre gitti. Elbette lastik aşınması oldukça fazlaydı."

"Bir pilot olarak çok sinir bozucu ama elimden geleni yapıyorum. Zorlamaya başladığımız anda araç kaymaya başlıyor ve lastiklerimizi yok ediyoruz." dedi.

Gelecek yıl için Haas'la yeniden anlaşması beklenen Alman pilot, takımın McLaren'in son dönemdeki yükselişinden ilham alabileceğini söylüyor.

Hulkenberg, Sky F1'e verdiği demeçte, "McLaren gibi bir hikayeye ihtiyacımız var, onlar bunu başardı."

"Sezonun başında Suudi Arabistan'da bizim gerimizdelerdi ve sonra her şey tersine döndü. Bu oldukça etkileyici, onları örnek almalıyız." dedi.

Haas, şu anda toplam 11 puanla Takımlar Şampiyonası'nda yedinci sırada yer alıyor.