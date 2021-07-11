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Hulkenberg: "Mazepin ile arasıdaki gerginlik Mick'in karakterini test ediyor"

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Nico Hulkenberg, Mick Schumacher'in Haas ile ilk F1 sezonunda Nikita Mazepin ile yaşadığı “gerginliğin” karakterini daha da güçlendirdiğini hissediyor.

Hulkenberg: "Mazepin ile arasıdaki gerginlik Mick'in karakterini test ediyor"

İki çaylak pilot, 2021 sezonu için Haas'ın sürücü kadrosunu oluşturuyor ve takım, gelecek yıl yürürlüğe girecek olan yeni kural dönemi için çok daha rekabetçi bir araç yaratmaya odaklanıyor.

Şimdiye kadar sonuçlar, büyük ölçüde beklendiği gibi oldu. Schumacher ve Mazepin gridin arkalarında yarışıyor ve henüz puan kazanmaya yaklaşamadılar.

Schumacher, şimdiye kadar birkaç hata ve kaza yaptı ancak Alman pilotu en çok kızdıran nokta, Azerbaycan ve Fransa Grand Prix'sinde takım arkadaşının ona karşı agresif hamleler yapmasıydı.

Hulkenberg'e göre bu durum, Schumacher'in öğrenme sürecine başka bir boyut kazandırdı.

RTL’ye verdiği demeçte Hulkenberg, “Bu sene kapsamlı bir öğrenme sürecinden geçiyor. Bu kolay bir yıl değil ama öğrenme süreci hızlı ve istikrarlı bir şekilde gerçekleşiyor. Şu anda iyi gidiyor.”

“Elbette, çok rekabetçi olmayan bir aracı var ki bu kolay bir şey değil. Özellikle, Formula 1’e çaylak olarak başladığınızda bu oldukça zor olur.”

“Sizi zorlayan ve öğrenmeniz gereken birçok şey oluyor. Rekabetçi olmayan bir araçta her yarış geçilirsiniz. Sadece, kendi takım arkadaşınıza karşı gerçekten mücadele edebilirsiniz.”

Schumacher, takım arkadaşı açısından istatistiksel olarak çok daha iyi bir konumda. Alman pilot, bu sezon boyunca yapılan 9 yarışın 8’inde Mazepin’in önünde finiş gördü.

Bu sene Mercedes ve Aston Martin’in yedek pilotu görevini üstlenen Hulkenberg, Mazepin hakkında ise şöyle konuştu: “Bence sportif açıdan en iyi referans noktası, o [Mazepin] olmayabilir.”

“Takımda ikisinin arasında biraz gerginlik olduğunu görebiliyoruz, belki de bu karakteristik açıdan Mick’in gelişmesini sağlayacaktır.”

“Bazı yarış olaylarında adil olmayan şeyler yaşanabilir ama kimi zaman, bu oyunun bir parçasıdır.”

Mick Schumacher, Haas VF-21

Mick Schumacher, Haas VF-21
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Fotoğraf: Erik Junius

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