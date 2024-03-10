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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Hulkenberg: "Magnussen'e teşekkürler, ona olan borcumu ödeyeceğim!"

Nico Hulkenberg, puan almasına yardım eden Kevin Magnussen'e teşekkür ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Kevin Magnussen, Suudi Arabistan'da takım arkadaşının puan almasına yardım etmek için uzun süre boyunca bazı sürücüleri arkasında tuttu.

Hülkenberg bu sayede pit stopun ardından, puan alabilecek grubun önünde piste döndü ve 10. olarak bu yılki ilk puanını aldı.

Yarışın ardından konuşan Alman pilot, "Bir puan aldık ama mutluyum. Bence harika bir takım çalışması vardı ve görmesem de Kevin'den harika bir takım oyunu gördük."

"Bana arkasındaki grubu tutarak gerçekten yardımcı olduğu söylendi, bu da açıkça yardımcı oldu ya da puan almam için gerekli fırsatı yarattı."

"Yani evet, o tarafta çok iyi iş çıkardı. Bunun için teşekkür ederim. Bu iyiliğinin karşılığını sezonun ilerleyen günlerinde vereceğim!"

"Çoğu zaman tek başımaydım, sürüyordum, zorluyordum, tüm yarış boyunca zorladım. Lastik tasarrufu yapmadım, tam gaz gittim. Bu yüzden fiziksel açıdan zordu çünkü sanırım tempo oldukça yüksekti. Fakat keyif aldım. Özellikle orta stint çok iyiydi."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Alman pilot, güvenlik aracı periyodunda pistte kalarak puan alabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna, "Evet, düşündüm."

"Yine de burada asla bilemezsiniz. Şu anda ilk beş belli, eğer yarışı tamamlarlarsa ilk on onlara gidiyor. Bu yüzden her zaman alışılmışın dışında bir şey yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz."

"Mantık çerçevesinde olmayan bir şey yapmalı, şansınızı biraz zorlamalısınız. Geçmişte olduğu gibi, bu genellikle işe yaradı. Bugün ikinci bir güvenlik aracı çıkmasa da, puan almamı mümkün kılan takım arkadaşımdı." cevabını verdi.

Ancak Hülkenberg, Haas'ın hızı konusunda temkinli olduğunu belirtti.

"İyi görünüyorduk fakat bu konuda yorum yapmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl Kevin burada bir puan aldı ve ben de Melbourne'de puan aldım. Ondan sonra bir şekilde sezon kayıp gitti."

"Bu yüzden, bunu doğrulayabileceğimizi görmek için birkaç farklı pist ve hafta sonu daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum."

"Daha iyi hissettiriyor ve çok daha iyi bir temelimiz var. Fakat her seferinde bunu doğrulamamız gerekiyor."

 

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