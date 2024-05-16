Hulkenberg: "Magnussen, Miami'de kendisi için mücadele ediyordu"
Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen'in Miami'de takım adına değil de kendi adına mücadele ettiğini söyledi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in, Miami GP'nin sprint yarışı sırasında ceza alırken takım oyunu oynadığı iddiasına katılmıyor.
Hulkenberg yarışı yedici sırada sürdürürken Magnussen sekizinci sırada kalarak arkasında Hamilton ve Tsunoda'yı tutuyordu.
Yarışın ilerleyen dakikalarında, Magnussen'in zaman cezası almasıyla Hulkenberg arkasındaki pilotlarla epey bir fark yaratmış oldu.
Yarışın ardından Magnussen aldığı cezaları hak ettiğini ve her ne kadar bu şekilde yarışmayı sevmese de bunu takım için yaptığını söyledi. Ancak Hulkenberg durumu farklı değerlendirdi. Alman pilot, Magnussen'in motivasyonunun daha "benmerkezci "olduğunu ileri sürdü.
Emilia Romagna Grand Prix'sinde RacingNews365, Hulkenberg'e, Magnussen'in Miami'deki savunma tekniklerini sorduğunda, "Dediklerine pek katılmıyorum."
"Çünkü o sırada zaten epey öndeydim ve sıramı güvence altına almış olurdum ki almıştım da."
"Sanırım o, hâlâ kişisel olarak kendisi adına mücadele ediyordu. Bu yüzden bunu biraz ayırmanız gerektiğini düşünüyorum." dedi.
Bu sezonda şu ana kadar toplam 10 FIA süper lisans ceza puanı toplayan Magnussen, kendisini tehlikeli derecede yarış yasağına yakın buluyor.
Magnussen'e göre, aldığı puanların altısı Hulkenberg'in savunurkendi ve eğer 12 aylık süre içerisinde toplam 12 puana ulaşırsa, bir kereliğine yarış dışı kalmak zorunda olacak.
Hulkenberg ise bu ceza sistemi üzerinde fazla durmadı fakat bir yılda maksimum 12 puan almanın çok fazla olup olmayacağını sorguladı.
Hulkenberg, "Bundan uzak durmaya çalışıyorum. Zaten yeterince meşgul, ama aynı zamanda ceza puanlarının silinmesine de oldukça uzun bir süre var. Sanırım bunların bir kısmını tekrar gözden geçirebilir ve muhtemelen yeniden yapılandırabiliriz." dedi.
Nico Hulkenberg, Haas VF-24
Fotoğraf: Erik Junius
Birçok kişi bu sezon hakemlerin daha fazla inceleme yapması nedeniyle penaltılarda bir artış gözlemlese de Hulkenberg, bunun yıldan yıla dalgalanma eğiliminde olduğunu ifade etti. Fakat bu tarz konular üzerinde durmayarak odağını nasıl kaybetmemeye çalıştığını vurguladı.
Hulkenberg, "Sanırım geçmişe bakarsanız, bazı yıllar daha hoşgörülüydü ve hakemler yarışmamıza izin veriyordu. Daha sonra bazı yıllar biraz daha sıkı oldular." dedi.
Alman pilot, hakemlerin bu yıl daha sert olduklarını düşündüğünü söyledi.
"Ama evet, son zamanlarda 'soruşturma altında' ifadesini de sıklıkla görüyorum, ama her zaman eyleme geçilmiyor."
"Yani yine olaylardan uzak durmaya çalışıyorsunuz, bir pilot olarak net ve temiz kalmaya çalışıyorsunuz ve bu tür konulara odaklanmayarak enerji kaybetmezsiniz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso: "Sıralamalarda trafik zor olacak"
Sainz, Imola için iyi bir pozisyonda olduğundan emin
Imola'daki birinci antrenman seansında Verstappen'in mühendisi neden değişti
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar