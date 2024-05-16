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Formula 1

Hulkenberg: "Magnussen, Miami'de kendisi için mücadele ediyordu"

Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen'in Miami'de takım adına değil de kendi adına mücadele ettiğini söyledi.

Elif Adli
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, takım arkadaşı Kevin Magnussen'in, Miami GP'nin sprint yarışı sırasında ceza alırken takım oyunu oynadığı iddiasına katılmıyor.

Hulkenberg yarışı yedici sırada sürdürürken Magnussen sekizinci sırada kalarak arkasında Hamilton ve Tsunoda'yı tutuyordu.

Yarışın ilerleyen dakikalarında, Magnussen'in zaman cezası almasıyla Hulkenberg arkasındaki pilotlarla epey bir fark yaratmış oldu. 

Yarışın ardından Magnussen aldığı cezaları hak ettiğini ve her ne kadar bu şekilde yarışmayı sevmese de bunu takım için yaptığını söyledi. Ancak Hulkenberg durumu farklı değerlendirdi. Alman pilot, Magnussen'in  motivasyonunun daha "benmerkezci "olduğunu ileri sürdü.

Emilia Romagna Grand Prix'sinde RacingNews365, Hulkenberg'e, Magnussen'in Miami'deki savunma tekniklerini sorduğunda, "Dediklerine pek katılmıyorum." 

"Çünkü o sırada zaten epey öndeydim ve sıramı güvence altına almış olurdum ki almıştım da."

"Sanırım o, hâlâ kişisel olarak kendisi adına mücadele ediyordu. Bu yüzden bunu biraz ayırmanız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Bu sezonda şu ana kadar toplam 10 FIA süper lisans ceza puanı toplayan Magnussen, kendisini tehlikeli derecede yarış yasağına yakın buluyor.

Magnussen'e göre, aldığı puanların altısı Hulkenberg'in savunurkendi ve eğer 12 aylık süre içerisinde toplam 12 puana ulaşırsa, bir kereliğine yarış dışı kalmak zorunda olacak.

Hulkenberg ise bu ceza sistemi üzerinde fazla durmadı fakat bir yılda maksimum 12 puan almanın çok fazla olup olmayacağını sorguladı.

Hulkenberg, "Bundan uzak durmaya çalışıyorum. Zaten yeterince meşgul, ama aynı zamanda ceza puanlarının silinmesine de oldukça uzun bir süre var. Sanırım bunların bir kısmını tekrar gözden geçirebilir ve muhtemelen yeniden yapılandırabiliriz." dedi.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Birçok kişi bu sezon hakemlerin daha fazla inceleme yapması nedeniyle penaltılarda bir artış gözlemlese de Hulkenberg, bunun yıldan yıla dalgalanma eğiliminde olduğunu ifade etti. Fakat bu tarz konular üzerinde durmayarak odağını nasıl kaybetmemeye çalıştığını vurguladı.

Hulkenberg, "Sanırım geçmişe bakarsanız, bazı yıllar daha hoşgörülüydü ve hakemler yarışmamıza izin veriyordu. Daha sonra bazı yıllar biraz daha sıkı oldular." dedi.

Alman pilot, hakemlerin bu yıl daha sert olduklarını düşündüğünü söyledi.

"Ama evet, son zamanlarda 'soruşturma altında' ifadesini de sıklıkla görüyorum, ama her zaman eyleme geçilmiyor."

"Yani yine olaylardan uzak durmaya çalışıyorsunuz, bir pilot olarak net ve temiz kalmaya çalışıyorsunuz ve bu tür konulara odaklanmayarak enerji kaybetmezsiniz." 

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