Hulkenberg, Magnussen ile arasında geçen sohbeti anlattı

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İki pilot arasındaki husumet 2017 Macaristan GP'sine dayanıyor. O dönem Renault'ta yarışmakta olan Hulkenberg, yine Haas'ta yarışmakta olan Magnussen tarafından dışarı itilmiş ve pozisyon kaybetmişti. Magnussen daha sonra bu olaydan ötürü 5 saniye ceza almıştı.

Yarışın ardından Hulkenberg, Danish TV'ye verdiği bir röportaj esnadında Magnussen'in yanına gelmiş, omzuna dokunarak "Bir kez daha, pisteki en centilmen olmayan pilot" demişti.

Magnussen ise "T****** yala tatlım" şeklinde ani bir cevap verdikten sonra röportaja devam etmiş, Hulkenberg ise alandan uzaklaşmıştı.

Olayın videosu kısa sürede viral olurken, Magnussen'in sözleri bugün dahi Formula 1 hayranları arasında bir mizah malzemesi olarak yerini korumakta. Drive to Survive'ın ilk sezonunda da ikili arasındaki "sözde bir kan davasına" yer verilmişti.

İkili o günden bu yana neredeyse hiç temas yaşamadı, hatta 2019 sezonunun sonlarında Hulkenberg'in Haas'a katılacağı ve Hulkenberg'in takım arkadaşı olacağına yönelik bazı dedikodular da çıkmıştı.

Bu dedikoduların çıktığı dönem Magnussen, "Bu olay gereğinden fazla dramatize edildi, gerçekten bıktım. Ben ve Nico arasında iki yıl önce yalnızca tek bir olay yaşandı. Hala bunun hakkında konuşuyor olmamız inanılmaz." şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta Bahreyn GP'sinde ise Hulkenberg'in geçit töreni öncesi Magnussen'in yanına giderek, son dakika gride dönme tecrübeleri ile ilgili bir sohbet başlatması üzerine seneler sonra ikili arasındaki buzlar kırıldı.

Nico Hulkenberg, Renault Sport F1 Team RS17 Fotoğraf: Sutton Images

Motorsport.com'a konuşan Hulkenberg, "Kevin'ın yanına gittim ve ona 'T****** yala tatlım' dedim."

"Kevin'ı sevmediğimden değil, sadece Budapeşte'de olanlardan beri birbirimizle tek kelime bile konuşmadık. Öncesinde de hiç konuşmamıştık."

"Artık konuşma zamanının geldiğini düşündüm. Çünkü ondan hoşlanmıyor değilim, sadece Budapeşte'deki temasımız biraz sert bir olaydı."

"Pilotların aynı fikirde olmaması çok doğal bir şey. Ama yanına gidip 'T****** yala tatlım" demenin gayet komik olacağını düşündüm, onun da hoşuna gitti!" dedi.

Yine Motorsport.com'a konuşan Magnussen'de aralarında bir sohbet geçtiğini doğruladı.

Magnussen, "Bu olay beni çok fazla rahatsız eden bir şey değil, yine de buzların kırılması iyi. Açıkçası Nico ile o konu hakkında hiç konuşmamıştık."

"Medyanın Romain ile veya Nico ile aramda bir miktar gerilim oluşturduğunu görüyorsunuz, işin doğrusu hepimiz birbirimize saygı duyuyoruz. İşler dışarıdan algılandığı gibi değil, her şey içeride çok daha farklı." dedi.