Hulkenberg: "Lastiklerimi kilitledikten sonra her şey kötü gitmeye başladı"

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Nico Hulkenberg, 2020 Eifel Grand Prix'sinin ardından ilk yarışına geçtiğimiz hafta sonu Sebastian Vettel'in yerine Bahreyn'de çıktı.

Alman pilot, sıralama turlarında Lance Stroll'ü geçip, yarışa iyi başlasa da, Mick Schumacher'i geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve sonrasında geriye düşmeye başladı.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Hulkenberg şöyle dedi: "Etrafıma olan tüm bu hareketlilik göz önüne alındığında, böyle bir yarışta Formula 1'e dönmek gerçekten ilginçti. Bugünün muhtemelen araç içerisindeki en zor gün olacağını biliyorduk, ki durum böyleydi."

"Başlangıç iyiydi fakat sadece dayanmaya çalışıyordum. Benim için hiç kolay değildi. Bugün büyük bir öğrenme günüydü. Bu açıdan iyiydik, sonrasında birisini geçmeye çalıştım, ilk virajdaydı, çok geç fren yaptım ve dışa açıldım."

"Oradan sonra bir çeşit girdabın içerisine girdim, negatif bir girdaptı, gerilemeye başladım. Kısa bir süre sonra tur yedim, hal böyle olunca gittikçe gerilemeye başlıyorsunuz, olan buydu."

Mercedes motorunda güç eksikliği olup olmadığı sorulduğunda Hulkenberg, "Bunu bugün hissettim çünkü örneğin DRS kullanmama rağmen bazen diğerlerini yakalayamıyordum, en yüksek sürat ve düzlüklerde biraz geride gibiydik. Bunu ben de gördüm. Ayrıca araçta bazı sorunlar daha var, örneğin denge, yol tutuş gibi."

Lando Norris, McLaren MCL36, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Benim için değerli bir deneyim oldu çünkü aracı ilk elden deneyimledim. Bu benim ve takım için çok değerli. Bu yıl simülatör çalışmaları yapıyorum ve şimdi elimde iyi bir referans var. Bu da korelasyon sağlamaya çalışırken faydalı olacak." dedi

Lance Stroll de ancak 12. sırada finiş görebildi ve hayal kırıklığı yaşadı.

"Bugün puan için savaşamamak üzüntü verici ancak ilk yarışı tamamlamış olmaktan ve bu yeni düzenlemeler hakkında daha fazla şey öğrenmekten faydalanacağız."

"Bunlar daha ilk günler ve önümüzdeki hafta sonu Suudi Arabistan'da nasıl daha fazla performans alabileceğimiz konusunda öğrenecek çok şey var."

"Bu hafta sonu sıcaklıkları kontrol etmek ve yeni lastikleri yönetmek zordu. Yine de artık elimizde birkaç gün içerisinde üzerinde çalışabileceğimiz faydalı veriler var. "

"İlk izlenimim heyecan verici bir sezon olabileceği yönünde çünkü diğer araçları daha yakından takip edebiliyorsunuz ve bugün bazı güzel savaşlara girdim."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images