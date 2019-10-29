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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg: "Kvyat çok agresifti"

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Hulkenberg: "Kvyat çok agresifti"
Ekleyen:
, Editör
29 Eki 2019 06:18

Nico Hulkenberg'e göre Daniil Kvyat, yaşanan temasta çok agresif davrandı.

Meksika'daki yarışın son turunda Daniil Kvyat, Nico Hulkenberg'in önüne geçmeye çalıştı ancka ikili arasında temas olunca Renault pilotu aracın arkasını kaybederek bariyerlere çarptı.

Hulkenberg yarışı temas sonrası 11. geçti ancak Kvyat'a verilen ceza sonrası onuncu olarak hafta sonunu bir puanla noktaladı.

Hulkenberg'e göre Toro Rosso pilotu olması gerekenden daha agresifti.

Hulkenberg, "Bu kazada suçlu olan taraf Daniil. Ona bir boşluk bıraktım, ama arka lastiğim küçük bir darbe aldı ve bu beni ters çevirmek için yeterliydi."

"Her sürücü gibi saldırmaya çalışmak zorunda kaldı. Bunlar yarışlar. Fakat çok agresif davranmanıza gerek yok. Bir rakibinizle çarpışıp, onun aracını duvara gönderemezsiniz. Ne olursa olsun Daniil beni çıkışta zaten geçerdi, çünkü lastiklerim hiç çalışmıyordu."

"Yarışın iyi olduğunu söylemeyeceğim. İlk pit stopu maalesef çok erken yaptık ve sonra trafikte kaldım, bu da lastiklerin durumunu olumsuz yönde etkiledi. Son birkaç turda sadece bitiş çizgisine ulaşmayı düşünüyordum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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