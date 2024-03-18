Hulkenberg: "Küçük F1 takımları, puan kazanabilmek için heterodoks yollar denemeli"

Hulkenberg, 2023'teki güçlü sıralama formunu Bahreyn'deki sezon açılışına da taşıdı. Sıralamalarda 10. olan Alman pilot, kötü bir kalkış ve Aston Martin pilotu Lance Stroll ile 1. virajda çarpışarak ön kanadına zarar vermesi nedeniyle 16. olabildi.

Daha sonra Suudi Arabistan'da ise Stroll'ün kaza yapmasının neden olduğu güvenlik aracı periyodu sırasında pite girmeyerek 15. sıradan 10. sıraya tırmandı ve takım arkadaşı Kevin Magnussen'in arkasındaki pilotları tutması sayesinde geç pitin ardından yerini koruyarak bir puan aldı.

Hulkenberg, ilk beş takımın performansı göz önüne alındığında, bu tür farklı stratejilerin F1'de alt yarıdaki takımların puan kazanması için giderek daha fazla gerekli olacağını söyledi.

Hulkenberg, "Bence [Suudi Arabistan'daki] bu yarış gibi yarışlarda, şu anda ilk beş takımımız var, bir sorun yaşamazlarsa ilk 10 alınmış oluyor."

"Bu yüzden, her zaman hetodoroks (farklı) ve çok [mantıklı] olmayan veya sağduyu gibi görünen bir şey yapmanız gerektiğini hissediyorum."

"Açıkçası şansınızı biraz zorlamanız, farklı bir şey yapmanız, kendinizi dengelemeniz gerekiyor ve geçmişte bu tür şeyler genelde işe yarardı." dedi.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2022'de zemin etkili araçlara geçiş ve maliyet sınırının uygulamaya konması takımlar arasındaki farkların kapanması için tasarlanmış olsa da (Suudi Arabistan'daki Q1'de 19 aracı 1.355 saniye ayırdı), Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren ve Aston Martin, takımlar şampiyonasının ilk yarısına yerleşerek geçen sezon kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Magnussen'in Cidde yarışı, iki 10 saniyelik ceza (biri Alex Albon ile çarpışmaya neden olduğu için; diğeri RB sürücüsü Yuki Tsunoda'yı geçmeye çalışırken pisti terk ederek kalıcı bir avantaj elde ettiği için) ile zaten ağır bir şekilde cezalandırılmıştı.

Magnussen, takım arkadaşı ile 11 ve 12. sıralarda oldukları dönemde arkasındaki Esteban Ocon, Albon, Tsunoda, Logan Sargeant ve Daniel Ricciardo'nun yer aldığı grubun geçmesine fırsat vermeyerek onların zaman kaybetmesini sağladı.

Takım patronu Ayao Komatsu, uyguladıkları strateji için, "[Bu] inanılmaz bir ekip çalışmasıydı ve harika bir ekip çalışması olduğu için çok mutluyum."

"10. sıra için savaşıyorduk - bir puan - ama diğer sekiz sürücüye karşı bunu yapıyorduk, bu yüzden fırsatı değerlendirmek için her şeyin mükemmel olması gerekiyordu."

"[Magnussen'in] puan yarışının dışında kaldığını fark ettiğimizde harika bir karar verdik ve Kev, hedef tur zamanını tuttururken diğerlerini geride tutmak için harika bir sürüş sergiledi ve Nico da hatasız bir sürüş gerçekleştirdi." şeklinde konuştu.