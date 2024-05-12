Hulkenberg: "Komatsu, beni 2025'te Haas'ta tutmak için 'savaştı' ve her şeyini verdi"

Geçtiğimiz ayın sonunda Hulkenberg, Audi tarafından devralınmasından önce gelecek yıl İsviçre merkezli Sauber'e katılmak üzere Sauber ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu, Alman üreticinin 2026 için ilk fabrika imzası oldu.

Bu da Hulkenberg'in Haas'taki görevinin bu sezonun sonunda sona ereceği ve takımın tecrübeli Alman pilotla aynı deneyime sahip olmayacak yeni bir pilot arayışına gireceği anlamına geliyor.

Hulkenberg, 2010 yılında Williams ile ilk kez yarışmaya başladığından bu yana F1'de 10 tam sezonu geride bıraktı ve Suudi Arabistan, Avustralya ve Çin'de elde ettiği puanlarla Haas'ın sıralamalarda yedinciliğe yükselmesine yardımcı oldu.

Ayrılışı hakkında konuşan 36 yaşındaki pilot, Komatsu'ya övgüler yağdırdı ve takım patronuna dönüşen mühendisin, onu gelecek yıl da takımda tutmak için ne kadar uğraştığını anlattı.

Hulkenberg, "İyi gidiyor. Yılın başında takımın yeni patronu olarak gerçekten çok zor durumda kaldı. Bir anda bu oldu."

"Şubat ayında hayatında ilk kez bir sürücü sözleşmesini tuttu. Bu da özel bir şey ve önce bilmeniz ve görmeniz gereken birkaç şey var. "

"Duyuruya kadar onunla çalışmak harikaydı. Koordinasyon açısından da. Birkaç hafta önce onunla bu konuda açıkça konuştum, iyi bir dinamik olduğunu ve muhtemelen en kısa zamanda bir karar verileceğini söyledim. Savaştı, her şeyini verdi. "

"Bu karar benim için kolay bir karar değildi. Zaten biraz düşündüm. "

"Haas benim geri dönüşümü mümkün kılan takım. Ancak günün sonunda, kişisel olarak benim için en iyi sportif fırsat Audi'de." dedi.

Hulkenberg gelecek yıl rakip bir takıma geçecek olsa da, sezon sonuna kadar takım arkadaşı Kevin Magnussen ile aynı anda Haas'tan yeni güncellemeler almayı bekliyor.

Magnussen'in yeni parçalar konusunda önceliğe sahip olup olamayacağı sorulduğunda şunları söyledi: "Sanmıyorum. Bence adil ve iyi olmaya devam edecek. "

"Takım da ben de sezonu olabildiğince iyi ve başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz. "

"Diğer tüm orta saha takımlarını yenmek istiyoruz ve bugün geldiğimiz noktada bunun gerçekçi olmadığını düşünmüyorum. Takım olarak doğru yönde çalışmaya devam edeceğiz."

Ancak Hulkenberg, Haas'ın VF-24'ün halefini geliştirmeye odaklanmaya başladıktan sonra gelecek yılki gelişmelerden kendisini haberdar etmek istemeyeceğini anlıyor.

"Evet, kesinlikle, bir noktada bu olacak. İki, üç, dört ay içinde, sanırım."

"Gelecek yıl, araçlar gerçekten kökten değişmeyecek. Yani artık alınacak süper sırlar olmayacak. Bu konuda rahatım."