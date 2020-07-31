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Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi

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Hulkenberg, koltuk ayarı için Racing Point fabrikasına geldi
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 05:49

Nico Hulkenberg, Racing Point’in çağrısı üzerine acil şekilde Silverstone’a uçtu ve yarış için koltuk ayarı yaptırdı.

Racing Point takımında Sergio Perez’in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve Meksikalı pilot hemen karantina altına alındı.

Perez on gün boyunda karantinada tutulacak ve hem bu hafta sonu, hem de gelecek hafta sonu yapılacak yarışta yer alamayacak.

Racing Point başlangıçta Mercedes’in yedek pilotlarına baksa da, tercihini Nico Hulkenberg’den yana kullandı.

Perez’le ilgili durumun belli olmasının ardından Racing Point, Hulkenberg’le temasa geçti ve eğer yarışmak istiyorsa acil şekilde Silverstone’a gelmesi gerektiğini söyledi.

Alman pilot bunun üzerine hemen Silverstone’a uçtu ve RACER’a göre takımın fabrikasına giderek koltuk ayarı yaptırdı.

Hulkenberg’in araca yerleşmede herhangi bir sıkıntı yaşaması beklenmiyor çünkü Lance Stroll’den sadece birkaç santim uzun.

Şu anda Hulkenberg’in koronavirüs test sonucu bekleniyor. Eğer hepsi negatif çıkarsa, Alman pilot bu hafta sonu yapılacak yarışta Perez’in yerini alacak. Ayrıca gelecek hafta da direksiyona geçecek.

Hulkenberg’le ilgili resmî açıklamanın ilk seanstan hemen önce yapılması bekleniyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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