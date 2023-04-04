Hulkenberg: "Kırmızı bayrak sonrası yeniden startlar F1'in DNA'sında yok"
Nico Hulkenberg, kırmızı bayrak periyotları sonrası yeniden startların yapay bir eğlence unsuru olduğunu düşünüyor.
Son iki turdaki yeniden start bazı takımları epey olumsuz etkilerken, bazı takımları da oldukça olumlu etkiledi; olumlu etkilenen takımlardan biri, az kalsın podyuma çıkacak olan Haas.
Yeniden start esnasında dokuzuncu sırada bulunan Hulkenberg, önündeki üç ismin sıkıntı yaşaması ve kendisinin de epey iyi ivmelenmesinin ardından kendini dördüncü sırada buldu -eğer yarış bu şekilde tescil edilseydi, Carlos Sainz'ın beş saniye cezası nedeniyle podyuma çıkabilirdi.
Ancak henüz ilk sektör bitmeden kırmızı bayrak çıktı ve kural kitabı gereğince kırmızı bayrak öncesi grid dizilimine dönüldü, bu da Hulkenberg'in mücadeleyi yedinci sırada tamamlaması ve F1'e dönüşünün ardından ilk puanlarına ulaşması anlamına geliyordu.
Yarış boyunca kokpitten hiç inmeyen Hulkenberg, yarışın kendisine 2015 yılında Porsche ile kazandığı Le Mans 24 Saat birinciliğini hatırlattığını söylüyor!
Kaotik geçen son turları yorumlayan Hulkenberg, "Bu her zaman heyecan vericidir, bir eğlence unsurudur, ancak bir sürücü ve takımlar için oldukça garip bir duygudur."
"Tüm yarış boyunca çalıştınız ve sadece birkaç tur sonra damalı bayrağa varacaksınız, ancak bir anda her şey sıfırlanıyor."
"Sanırım bu olayın ardından gözden geçirmeniz gereken pek çok konu başlığı olacak."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, lead the field away at the restart
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
"Örneğin spin atan bir Aston Martin [Fernando Alonso] vardı, yarışa geri dönebildiği için şanslıydı."
"Ama açıkçası bu sürücüler için bir kabus senaryosu, iyi bir yarış çıkarıyorsunuz, iyi bir pozisyondasınız. Sonra bir anda kırmızı bayrak çıkıyor, yarış yeniden başlıyor, biri size çarpıyor ve tüm hafta sonunuz çöpe gidiyor."
"Tüm bu kırmızı bayrakların biraz yapay bir unsur olduğunu düşünüyorum, tanıdığım F1'in DNA'sında bunun olup olmadığından emin değilim."
"En azından üçüncü start öncesi neden bu kadar uzun süre beklediğimiz konusunda kafa karışıklıkları mevcut, ki bu da ideal değildi." dedi.
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